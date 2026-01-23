Лукашенко проводит внезапную проверку боеготовности одного из механизированных соединений

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17ea9262-6215-467f-97ba-94cb2317a9d8/conversions/fc7fe4ca-7911-41ec-8d69-2f4d694d7499-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17ea9262-6215-467f-97ba-94cb2317a9d8/conversions/fc7fe4ca-7911-41ec-8d69-2f4d694d7499-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17ea9262-6215-467f-97ba-94cb2317a9d8/conversions/fc7fe4ca-7911-41ec-8d69-2f4d694d7499-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/17ea9262-6215-467f-97ba-94cb2317a9d8/conversions/fc7fe4ca-7911-41ec-8d69-2f4d694d7499-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит внезапную проверку готовности в Вооруженных Силах, сообщает БЕЛТА.

В рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси проверяется одно из механизированных соединений - 19-я отдельная гвардейская механизированная бригада.

Первоочередная цель проверки - увидеть объективную картину и реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носят внезапный характер. Ключевой особенностью проверки является ее организация. Глава государства лично приводит в боевую готовность воинские части, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб.

Система выстроена следующим образом: Президент подписывает распоряжение под грифом "секретно", в котором указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности получает закрытый пакет с документом, после чего выезжает с сотрудниками Государственного секретариата в определенную главой государства воинскую часть.

Госсекретарь оперативно докладывает Президенту о результатах проверки, а по итогам проводится детальный анализ.