Лукашенко: Работу в сельском хозяйстве нужно организовать так, чтобы не было ни одного замечания

Работу в сельском хозяйстве нужно организовать так, чтобы не было ни одного замечания, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, заслушивая доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, пишет БЕЛТА.

Перед докладом Юрия Горлова Президент ориентировал его сделать акцент на тех недостатках, которые есть в сельскохозяйственной сфере. Глава государства сказал, что доклад не должен быть просто набором фактов - нужны анализ, выводы, предложения. Президент предложил Юрию Горлову обратить внимание и на те замечания, которые были сделаны председателем Комитета госконтроля.

Как доложил Юрий Горлов, по оценкам специалистов и ученых, ожидаемый валовой сбор в бункерном весе зерновых и зернобобовых с кукурузой в сельхозорганизациях республики ожидается около 9,7 млн т. Это выше уровня 2024 года на полмиллиона тонн. А с учетом ожидаемого валового сбора рапса в объеме 900 тыс. т общий валовой сбор в бункерном весе ожидается на уровне 10,7 млн т.

"Сегодня, по прошествии нескольких дней, что мы убираем по всей стране, вы уверены, что мы столько соберем?" - уточнил глава государства.

"Такой прогноз делать очень преждевременно..." - начал Юрий Горлов.

"Короче, не знаете! Не забалтывайте проблему! Вы над этим не думали, не знаете и ответить на это не можете! - прервал Александр Лукашенко. - Я считаю, что мы 11 млн т не получим, исходя из всех факторов". По словам Президента, Юрий Горлов как глава Минсельхозпрода должен чувствовать сам, удастся ли собрать такой урожай.

Речь шла и о готовности техники. Президент снова уточнил, все ли комбайны, которые стоят на учете, будут принимать участие в сельхозработах. Глава государства уверен, что не все из учтенных комбайнов готовы приступить к уборочной. Поэтому он поручил министру внутренних дел перепроверить готовность техники.

"Аккуратно, тщательно подходя к тем проблемам, которые решаются в районе или в конкретном хозяйстве. Не просто пришел, увидел, там с налету по голове настучал механизатору - он голову опустил и пошел. Аккуратно надо, тактично к этому вопросу подойти и посмотреть, сколько там у нас комбайнов", - обратился Александр Лукашенко к главе МВД.