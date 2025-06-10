Лукашенко раскритиковал работу "Беларусьфильма"

Состояние дел на киностудии "Беларусьфильм" и в целом в кинематографе крайне неудовлетворительное, отдача - минусовая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июня на совещании по вопросам развития национального кинематографа, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что решение провести встречу по заявленной тематике назрело достаточно давно. По его словам, состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. "Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и в частности "Беларусьфильма", - обратил внимание Президент. Но отдача, как подчеркнул Александр Лукашенко, пока не то что нулевая, а ниже нуля. "Минусовая! Ни государство, ни зритель не видят результатов", - заявил он.

По словам Президента, для большинства белорусов отечественное кино закончилось "Августом 44-го…" и "Брестской крепостью". "Смотреть просто нечего! - констатировал глава государства. - Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории".

"И не нужно мне с вашей стороны рассказывать, как вы "рванули" в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов, - продолжил Президент. - Ладно, нет окупаемости на внутреннем рынке - мы по населению, по рынку, как принято говорить, небольшая страна (хоть все говорим о рынке, а жить в рыночных условиях не хотим). Прибыль от проката получить сложно, хотя если произвести хороший фильм, я уверен, что и здесь мы получим прибыль. Но мы свое продать за рубеж не можем. Потому что нечего. Да и конкуренция серьезная".

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время была проведена полная модернизация киностудии "Беларусьфильм" и сделано все так, как об этом просили сами представители индустрии. Установлено новое технологическое оборудование, вложены огромные средства. "Аванс, который государство выделило белорусскому кинематографу, так и не отработан", - сказал Президент.

В качестве примера глава государства привел оборудование павильонов для съемок телевизионных проектов на киностудии. Главное требование, которое тогда было озвучено, - делать все максимально собственными силами и эффективно использовать финансовые средства. Таким же образом следует действовать и сейчас по отношению к "Беларусьфильму" в целом.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за последнее время нет громких отечественных кинопремьер и даже по телеканалам демонстрируются в основном киноленты прошлых лет, но они уже не так "цепляют" современных зрителей, тем более когда есть возможность выбора из многих десятков каналов.

"Надо, конечно, корни свои не забывать, у нас хорошее прошлое, у "Беларусьфильма". Но надо приспосабливаться к современности", - ориентировал Президент. Вместе с тем он предупредил, чтобы в погоне за актуальными тенденциями кинематографисты не переборщили со сценами насилия, стрельбы и тому подобного в кино. К этому не надо приучать общество, уверен белорусский лидер. Он убежден, что наличие подобных сцен вовсе не является обязательным атрибутом современных кинокартин и залогом успеха у зрителей. "Если будет хорошая альтернатива - у нас люди умные, разберутся. Но альтернативы пока нет", - сказал Президент.

Глава государства спросил, что мешает киностудии работать, завоевывая внимание зрителей хотя бы так, как это происходит в соседней России. "Не надо говорить, что там море денег и они валят эти деньги (в кинематограф. - Прим. БЕЛТА). Ничего подобного. Деньги там умеют считать. Там в основном это делают частники, частники деньги дают, финансируют, и лишь бы на что никто деньги свои не даст", - заметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что для финансирования "Беларусьфильма" лишних денег в бюджете нет, поэтому не стоит рассчитывать на дополнительное вливание, как говорят, под новую команду - руководителя, который недавно назначен директором киностудии. "На моей памяти это уже, наверное, восьмая или девятая команда. И мы все время под новую команду выделяли деньги. И что? Поэтому решение одно. Не обижайтесь, я образно скажу, вы образы любите: колючая проволока вокруг (я так крестьянам некоторым говорю), 320 человек есть - производите за этой проволокой что хотите, это ваше дело. Главное, чтобы идеологически вы правильно выстраивали", - сказал он. Президент согласен с известным высказыванием, что важнейшим из искусств все-таки является кинематограф и в стране он должен развиваться. Но рассчитывать стоит прежде всего на собственные силы, а не на бесконечную поддержку государства. Есть штатная численность сотрудников, есть материально-техническая база, надо все это разумно, эффективно задействовать и выдать результат.

"Запомните: лишних денег не будет. Никто вам никаких денег под какую-то новую команду не даст. И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими. И не думайте, что мы вас просто с должности снимем", - предупредил белорусский лидер.

Глава государства сделал особый акцент на сложной геополитической обстановке вокруг Беларуси. "И тут этот островок (речь о стабильной и спокойной обстановке в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Вы думаете, нам спокойно жить дадут? Нет. Это стоит колоссального напряжения. Прежде всего Президента. Ну так освободите меня от того, чтобы снимать фильмы", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что на первом этапе нужно найти хотя бы три хороших режиссера, которые хотят работать. "Они найдут команду, они предложат вам сценарии, они вам всю режиссуру положат на стол. Действуйте. Отсюда надо начинать, - сказал глава государства. - Надо начинать с "тренеров команд". А такие в Беларуси есть. Их немало".

Аналогично и с подготовкой молодых кадров, работы с Академией искусств. "Надо начинать от корня - от "кухни", где готовят кадры. Владимиру Борисовичу (Перцову, первому замглавы Администрации Президента. - Прим. БЕЛТА) и главе Администрации сегодня поставлена железная задача: идите в эту альма-матер, в ручном режиме (пока все не устаканится) разбирайтесь с преподавателями и с тем продуктом, который они оттуда выпускают, что это за люди. В противном случае вы не снимите ни одного современного душещипательного фильма", - поставил задачу глава государства. Образование там, как и в других сферах, должно быть практико-ориентированным, уверен Президент. "Теория должна быть. Но надо, чтобы люди видели съемочную площадку", - сказал он.

В развитии отечественного кинематографа Президент ориентирует действовать быстрее: "Дальше, дальше. Надо бежать". А государство точечно, где это действительно необходимо, подставит плечо и поможет. "Государство управляемое. Все вы кричите: "Диктатура!". Вот эта диктатура будет вам на пользу", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что есть большие вопросы к Министерству культуры, и выправление ситуации - персональная ответственность назначенного недавно нового министра Руслана Чернецкого: "У тебя никакого шанса нет для того, чтобы как раньше работать. Минкульт должен активнее шевелиться. Но без правительства и Администрации Президента будет сложно. Вот тут надо помочь. Но должен быть железный спрос".

Докладчиков на совещании глава государства попросил в первую очередь доложить о том, чего не хватает, чтобы создавать хорошее, востребованное кино. "Еще раз подчеркиваю: я готов вам помогать. И помогать не только как Президент, у которого в руках эти финансы. Надо лично где-то подключиться - с большим удовольствием, - заверил белорусский лидер. - Платить будем за работу. С завтрашнего дня. И без работы никаких авансов не ждите. Если только на производство. Снимаете фильм, со специалистами и финансистами договорились, что это нормально (человек, который будет нести за ваш фильм ответственность), мы вам небольшой аванс - идите, работайте. Сделали хороший продукт - денег не жалко. Тем более на хорошее кино. Потому что это дефицит. Страшный дефицит в нашем обществе. Без этого никуда. Никакой идеологии без кино быть не может".

"Любую систему проката создавайте - на стол, мы утвердим. У нас многое под контролем. Вам достаточно. Впереди только вы, труд ваш. Дайте результат", - призвал Александр Лукашенко.

Он также поручил проанализировать ситуацию в работе и других учреждений культуры, а не только "Беларусьфильма". "Все должно быть прозрачно. Смотрите, чтобы везде были люди честные. И платить надо тем, кто сегодня работает и показывает результат. Будет работа, будет результат - вы обижаться не будете. Не будет результата - не будет ничего", - сказал Президент.

Александр Лукашенко пояснил, что так откровенно и в критическом плане высказывается о проблемах в работе "Беларусьфильма", потому что в данном случае государство ничего не теряет, даже если кто-то обидится на сказанное: "У меня выхода другого нет. Поэтому я говорю министру, руководителю "Беларусьфильма": не будет результата - жесточайшее отношение. Я у вас спросил: "Вы готовы?" - Готовы. - Идите, давайте результат. Не дадите - считайте, что вы меня обманули. Поэтому не обижайтесь. Я не говорю, что так оно будет. Но если вдруг, крайний вариант, - мы ничего не теряем. Поэтому давайте не будем доводить ситуацию до абсурда".