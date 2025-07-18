Лукашенко рассчитывает, что Минская область на уборочной сработает не хуже Гродненской

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассчитывает, что уборочная кампания в Минской области пройдет не хуже, чем в Гродненской. Об этом Президент заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 2025 года, сообщает БЕЛТА.

О готовности к жатве в Минской области, ходе заготовки кормов, наличии кадровых ресурсов и прогнозах на урожай доложил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Глава области подчеркнул, что центральный регион готов и приступил к уборочной кампании.

"На текущую дату у нас убрано озимого ячменя на площади 32 тыс. га, намолочено 148 тыс. т, урожайность пока 45,6 ц/га. Площадь озимого рапса - 90 тыс. га", - рассказал Алексей Кушнаренко.

В Минской области к страде имеется 1523 комбайна, готовность их составляет 99,9 %, будет также задействовано 1775 единиц автотранспорта.

"Что касается зерносушильного комплекса, то все 419 единиц сушилок готовы к приему зерна. Для ремонта техники создано 30 ремонтных звеньев", - отметил председатель.

На технике в период массовой уборки будут работать 6844 механизатора, часть из них будет задействована в проведении сева озимых.

В области параллельно с жатвой идет заготовка кормов. На одну условную голову заложено 10,5 кормовой единицы (минус одна единица к уровню 2024 года и плюс три к уровню 2023-го).

"По прогнозам мы видим, что будем с кормами, по году будет обеспечено около 34,6 кормовых единиц на одну условную голову", - рассказал Алексей Кушнаренко.