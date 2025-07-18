Лукашенко рассчитывает, что сотрудничество Беларуси и Никарагуа принесет ощутимые результаты

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо, а также граждан этой страны по случаю 46-й годовщины триумфа Сандинистской революции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Сегодня Сандинистский фронт национального освобождения с гордостью продолжает свою планомерную работу, основу которой составляют ежедневная забота об обычном человеке и строительство справедливого и устойчивого общества. Приятно отметить, что взаимовыгодное белорусско-никарагуанское партнерство в политической, торгово-экономической и культурной сферах, основанное на принципах уважения, доверия, надежности и открытости, с каждым годом только усиливается и, безусловно, в скором времени принесет ощутимые результаты для обеих стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь готова и далее участвовать в процессах улучшения инфраструктуры, модернизации сельского хозяйства и повышения качества жизни граждан Никарагуа. "Убежден, что совместными усилиями мы сможем полностью реализовать потенциал нашего сотрудничества во всех сферах взаимного интереса", - подчеркнул Президент.