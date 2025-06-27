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Лукашенко рассчитывает на повышение уровня торгово-экономического сотрудничества с ОАЭ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что уровень торгово-экономического сотрудничества с ОАЭ дойдет до уровня политических отношений между странами. Об этом белорусский лидер заявил 27 июня на встрече с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщает БЕЛТА.
"У вас относительно насыщенный день и очень важный (я бы хотел, чтобы это был важный день в истории вашего государства). Мы с вами подпишем соглашение о нашем будущем сотрудничестве. Я очень надеюсь, что уровень нашего торгово-экономического сотрудничества подтянется до уровня политического сотрудничества между Беларусью и ОАЭ", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Визит зарубежного гостя приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Он примет участие в подписании двух международных документов - соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и ОАЭ с другой стороны и межправительственного соглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций.
В составе делегации из ОАЭ в Беларусь вместе с наследным принцем прибыли также государственный министр, государственный министр по международному сотрудничеству, министры экономики, инвестиций, внешней торговли.
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ОАЭ развивается преимущественно при доминировании в структуре товарооборота белорусского экспорта. Точками роста являются поставки высокотехнологичных товаров, продовольствия, продукции деревообработки, нефтепродуктов, продвижение услуг в IT-сфере, реализация инвестпроектов на территории Беларуси.
По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил 3,7 млрд долларов, в том числе белорусский экспорт - 3,66 млрд долларов. С января по апрель этого года наблюдается некоторое снижение объемов торговли товарами, но растет торговля услугами - почти 98 млн долларов (плюс 22 % к показателям за аналогичный период прошлого года).
Прямые инвестиции на чистой основе из ОАЭ в Беларусь за прошлый год превысили 242 млн долларов, увеличившись в три раза по сравнению с 2023-м. В январе - марте этого года они выросли до 306,3 млн долларов, что стало вторым показателем по объему среди всех стран.