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Лукашенко рассказал, чего ждет от помощников в регионах
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ожидает от помощников - инспекторов регионов более решительных и активных действий, а также справедливой оценки ситуации на местах. Это он подчеркнул в ходе совещания с руководством Администрации Президента, информирует БЕЛТА.
Александр Лукашенко, опираясь на собственные воспоминания, привел в пример то, как была выстроена работа инспекторов по областям в советские времена. Если приезжало такое должностное лицо, то "все на ушах ходили" и "район был на особом положении". Но и был результат. И теперь глава государства ориентирует своих помощников в регионах действовать более принципиально.
"Поэтому я от вас и требую - дайте результат. Действуйте там. Но не сдуру: вот пришел и "я тут, я". Там есть губернатор, да. Но ты своими методами должен пройтись так, чтобы губернатор вспотел после вашего посещения того или иного места", - подчеркнул белорусский лидер.