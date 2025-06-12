Лукашенко рассказал, чего ждет от помощников в регионах

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ожидает от помощников - инспекторов регионов более решительных и активных действий, а также справедливой оценки ситуации на местах. Это он подчеркнул в ходе совещания с руководством Администрации Президента, информирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко, опираясь на собственные воспоминания, привел в пример то, как была выстроена работа инспекторов по областям в советские времена. Если приезжало такое должностное лицо, то "все на ушах ходили" и "район был на особом положении". Но и был результат. И теперь глава государства ориентирует своих помощников в регионах действовать более принципиально.