Лукашенко рассказал, что поможет экономикам ЕАЭС повысить свою эффективность

Внутри Евразийского экономического союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".

"Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных - это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность", - заявил белорусский лидер.