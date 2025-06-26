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Лукашенко рассказал, что поможет экономикам ЕАЭС повысить свою эффективность
Внутри Евразийского экономического союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".
"Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных - это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность", - заявил белорусский лидер.
"При этом внутри союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. Наоборот, нужно на практике состыковать используемые программные платформы и обеспечить трансграничный обмен информацией из национальных баз и реестров, признать электронные подписи и цифровые документы", - подчеркнул Александр Лукашенко.