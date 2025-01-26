Лукашенко рассказал, ищет ли он преемника для руководства страной в будущем

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 26 января в Минске ответил на вопрос о поисках преемника, сообщает БЕЛТА.
Главу государства спросили, идет ли сейчас поиск преемника для руководства страной в будущем.
"Я этого преемника не ищу. Ищет ли Наталья Ивановна (Кочанова - прим. БЕЛТА) или Владимир Евгеньевич (Кухарев - прим. БЕЛТА), я не знаю. Но, наверное, продумывают", - сказал в ответ Александр Лукашенко. Вместе с тем ему не безразлично, кто будет у власти в стране. "Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас нужно думать прежде всего о том, как успешно пройти 2025 год, развивая сотрудничество с Россией, и как выстраивать будущее страны таким образом, чтобы не попасть в зависимость в том числе от стран Запада. "Мы выстроим. Французы, итальянцы (и другие - прим. БЕЛТА) должны знать, что мы выстроим свою жизнь. Ничего вы с нами не сделаете", - сказал Александр Лукашенко.