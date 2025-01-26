Лукашенко рассказал, ищет ли он преемника для руководства страной в будущем

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 26 января в Минске ответил на вопрос о поисках преемника, сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили, идет ли сейчас поиск преемника для руководства страной в будущем.

"Я этого преемника не ищу. Ищет ли Наталья Ивановна (Кочанова - прим. БЕЛТА) или Владимир Евгеньевич (Кухарев - прим. БЕЛТА), я не знаю. Но, наверное, продумывают", - сказал в ответ Александр Лукашенко. Вместе с тем ему не безразлично, кто будет у власти в стране. "Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать", - отметил глава государства.