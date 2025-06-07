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Лукашенко рассказал, как Си Цзиньпин предложил 2 проекта - бассейна и футбольного стадиона
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июня на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона рассказал, как принималось решение о строительстве в столице этого спортивного объекта и почему его возвели именно у Партизанского проспекта, пишет БЕЛТА.
"Я долго думал, что сказать в этой ситуации. Хочется просто от души, но не формат: у нас большой официоз сегодня. Но тем не менее давайте по-человечески и от души", - сказал Президент.
Глава государства отметил, что очень много раз проезжал по Партизанскому проспекту. Сегодня это красивый и уютный район Минска, но так было не всегда.
"Проезжая по этому проспекту, я всегда смотрел на этот огромный кусок нашего Минска, этого парка (50-летия Великого Октября - прим. ред.). А потом, будучи депутатом парламента, став Президентом, я не единожды бывал в этом парке в районе нашего стадиона "Трактор". И тогда зародилась шальная мысль построить здесь что-то солидное для этого района, где жили и, уверен, живут надежные, крепкие люди, трудяги. Да и для нашего города Минска. Облагородить, привести в порядок", - признался Александр Лукашенко.
Со временем глава государства решил, что здесь должен быть построен Национальный футбольный стадион. По словам Президента, он прислушался к белорусам, которые считали, что в стране якобы слишком много внимания уделяется хоккею, а футболу - недостаточно.
"Думал, надо же для своей "профессии" (а моя профессия - это не хоккей, а футбол, вы об этом знаете) построить национальный стадион. Когда-то же наша сборная наконец-то покажет класс игры и будет играть так, как следует! Было принято решение о строительстве здесь Национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал, мы подумаем", - рассказал белорусский лидер.
Во время следующего визита главы государства в Китай Си Цзиньпин неожиданно продемонстрировал ему два макета - бассейна международного уровня и футбольного стадиона. Председатель КНР тогда заявил, что строительство этого объекта будет подарком для белорусского народа.
/Будет дополнено/.