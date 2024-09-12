Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период



Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада об эффективности работы АПК озвучил главную задачу и обещание белорусскому народу в предвыборный период. Она звучит следующим образом: "Надо будет прыгать выше!". Об этом сообщила БЕЛТА.

"Идя к людям сегодня с экзаменом (они у нас примут экзамен за пятилетку), мы должны сказать, что мы сделаем. Конкретно. Вот и вся политика. А красиво говорить мы все умеем. У нас, наверное, десятков пять (человек. - Прим. БЕЛТА), которые красиво могут преподнести, что-то сказать. Это надо уметь политику, будущему Президенту. Но главное - это конкретика: что ты сделаешь", - подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о вопросах развития АПК, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в стране уже многое сделали, имеют опыт, но важно определиться, как действовать дальше. "Надо крестьянам помогать. Знаете, людей все меньше и меньше (на селе. - Прим. БЕЛТА). Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. БЕЛТА) высасывает из села все, что можно, в Минск. Уже 2 млн человек. Все дальше и дальше. Ну так надо, чтобы и отдача была для села, потому что людей-то кормить надо. Эти 2 млн в Минске - они же кушать хотят каждый день все. От маленьких детишек до взрослых. Мы научились это делать. Мы делаем это очень качественно", - отметил белорусский лидер.

Фото: belta.by

Он обратил внимание на то, что качество отечественных продуктов питания ценится и за рубежом, и даже главы государств порой просят его прислать что-то на пробу.

"Поэтому мы научились это делать. Но пока мы вот вышли на какую-то горизонтальную прямую и выше прыгать не можем. А надо будет прыгать. И это главная наша задача и обещание белорусскому народу в этот предвыборный период", - заявил глава государства.

О причинах приглашения на доклад руководителей Минска и области

На доклад к главе государства были приглашены вице-премьер Юрий Шулейко, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

"Как мы ранее договаривались, подберем удобное время с точки зрения ситуации, как сейчас модно говорить, "на земле". С точки зрения ситуации в поле и подготовки к зимне-стойловому периоду", - отметил глава государства.

И если присутствие на мероприятии профильных вице-премьера и министра было понятно - доложить о ситуации в АПК, то о причинах приглашения к разговору руководителя Минской области и Минска Александр Лукашенко рассказал отдельно: "Я пригласил сюда губернатора, чтобы вы объективно докладывали. Скажет, в чем доработали. Где - нет. И так ли все хорошо, как вы доложите, или совсем плохо. Владимира Евгеньевича (Кухарева. - Прим. БЕЛТА) пригласил для того, чтобы мы могли публично сказать, чем мы сельскому хозяйству поможем в будущем году".

О помощи столицы регионам

Здесь Президент напомнил о том, что Минск некоторое время назад оказал существенную помощь Минской области в строительстве современных молочно-товарных комплексов. Логика такого решения была связана с тем, что нужно помочь тем, чью продукцию потребляют жители столицы. Но это справедливо вызвало вопросы со стороны других руководителей регионов, из которых продукция также в немалых объемах регулярно поступает на прилавки столицы.

Фото: belta.by

"Вы помните, что Шулейко, будучи губернатором (до назначения вице-премьером Юрий Шулейко возглавлял Брестскую область. - Прим. БЕЛТА), жутко возмущался, что мы помогли Минской области. И вполне справедливо тогда как губернатор поставил вопрос: "А почему бы и мне хотя бы один животноводческий комплекс Владимир Евгеньевич не помог построить?" Потому что молоко-то Минску Брест поставляет, как и все области", - отметил Александр Лукашенко.

"И потом, шутка - не шутка, если мы им не поможем, так они голосовать за нас не будут. Они провалят выборы. Поэтому надо хотя бы по одному комплексу пообещать им, что мы построим. Даже если ты в Минске не найдешь полностью денег на это, так я уже подставлю плечо", - обратился Александр Лукашенко к Владимиру Кухареву.

О совете кандидатам на выборах

Президент подчеркнул, что говорит об этом вполне серьезно. "Ситуация сегодня в стране такая, что просто рассказывать и говорить… Уже не то что губернаторы - народ не примет. Людям надо достать и положить. Это правильно. Поэтому, идя в президентскую кампанию (я же вас представляю, власть), мы должны народу сказать", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ситуация в целом поменялась, и важно также то, что будет за плечами у того или иного кандидата: "Если кто-то со старым багажом сюда на выборы пытается выйти, надо быть очень аккуратным. Я, может быть, и не должен это говорить. Но, тем не менее, все, кто сегодня хочет, а таких уже немало, - это же люди, которые при нас, даже не при мне, выросли. Поэтому вот им совет - что ты сделаешь и насколько глубоко ты понимаешь эти проблемы".

О конкретике в обещаниях людям

Говоря о конкретике в обещаниях людям, Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров.

Один из них касается строительства и эксплуатации дорог. "Если дороги - где и как. Я уже озвучил. От районных центров до агрогородков. Мы многое сделали. Там совсем небольшие работы (остались. - Прим. БЕЛТА). Но и, мимо походя, до агрогородков мы должны задействовать и крупные деревни, которые когда-то были центрами хозяйств. Не забывать о них. Потому что да, в агрогородках в основном будут жить люди, но и в этих крупных деревнях, да и в маленьких, там же огромное количество наших людей. И особенно стариков, которых мы ни на чьи плечи бросить не сможем. Нам надо о них позаботиться", - сказал Президент.

Если вести речь о качестве продуктов питания, то работа в этом вопросе начинается с фермы, молочно-товарного комплекса. "Мы многое уже сделали. Мы знаем, как, что делать, технологии. И этих комплексов немало построили. Мы должны людям прямо сказать, что за следующую пятилетку мы решим вопрос молочно-товарных комплексов. Дойное стадо, корова должна стоять в этом дворце. Для того чтобы получить чистое молоко. В конце концов, корова это заслужила", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: belta.by

Он отметил, что в этом плане в Минской области, чтобы окончательно решить данный вопрос, потребуется еще всего пару лет. "Где-то надо подтянуть Витебскую, Могилевскую, отчасти Гомельскую области. Я не думаю, что там уже такие большие проблемы, чтобы построить эти комплексы. Самое главное, мы знаем, какие они должны быть и что там надо. Притом это импортозамещающий продукт. Тут импортного нам ничего не надо. Мы все можем построить сами", - сказал Президент.

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