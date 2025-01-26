Лукашенко рассказал о своем видении компромисса для мира в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске рассказал о своем видении компромисса для мира в Украине, сообщает БЕЛТА.

"Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: уходите за пределы границ областей - Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда - до границ. Все - останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить (украинская сторона. - Прим. БЕЛТА) на границы не будет. Ну тогда что? Ну тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это мое такое мнение. Но Володе Зеленскому и Владимиру Путину виднее. Они там непосредственно погружены в это. Но компромисс придется найти. С расчетом на то, что придет время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать. Народы! Только не надо им мешать. Но, опять же, это решается за столом переговоров", - сказал Президент.