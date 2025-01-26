Лукашенко рассказал о своем видении компромисса для мира в Украине

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске рассказал о своем видении компромисса для мира в Украине, сообщает БЕЛТА.
"Компромисс может быть такой. Владимир Владимирович недавно сказал: уходите за пределы границ областей - Донбасс, Луганская область, потом Херсон, Запорожская область. Туда - до границ. Все - останавливаемся. Но, наверное, не совсем… Тоже отходить (украинская сторона. - Прим. БЕЛТА) на границы не будет. Ну тогда что? Ну тогда вы не требуйте, чтобы мы вам вернули территории и Азовское море, которые когда-то были украинскими. Вот компромисс, чтобы остановиться на линии соприкосновения. Возможный. Это мое такое мнение. Но Володе Зеленскому и Владимиру Путину виднее. Они там непосредственно погружены в это. Но компромисс придется найти. С расчетом на то, что придет время, народы определятся, где им жить и какую валюту использовать. Народы! Только не надо им мешать. Но, опять же, это решается за столом переговоров", - сказал Президент.
"Тяжелая судьба ждет украинский народ, если они не определятся со своим лидером, со своей властью и не поймут, что им надо восстановить страну самим. Я даже не исключаю, что и Крым… Слушайте, придет новое поколение - одно, второе, третье - и по Крыму решится вопрос, и по Донбассу по этому. Еще неизвестно, может, и границ между государствами не будет, - считает Александр Лукашенко. - Но надо сегодня исходить из реалий, из того, что можно сделать. А не говорить: "Вот, сейчас Крым вернем..!" Да никогда Россия Крым не вернет. Даже Запад им говорит: "Ребята, это вопрос отрезанный, решенный". Что, сегодня россияне уйдут с тех территорий, которые подконтрольны российской армии? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный".