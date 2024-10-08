Лукашенко рассказал об изменениях в ядерной доктрине России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кремле, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал изменения, внесенные недавно в ядерную доктрину России, сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили, что он почувствовал в связи с изменениями в документе, которые касаются и территории Беларуси. "Сейчас не чувствую. Потому что я уже почувствовал в то время, когда на территорию Беларуси вернулось самое серьезное оружие. Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - ответил Президент.

Отвечая на вопрос, не появились ли в этой связи для страны новые риски, глава государства отметил, что мир сейчас бешено меняется и постоянно появляются или исчезают те или иные риски. "Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - сказал белорусский лидер.

Президента также спросили, каков протокол принятия решения в случае, если придется применять ядерное оружие. "Слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, никогда в жизни ни одна страна не применила бы его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией, - сказал Александр Лукашенко. - Если, не дай бог (как Путин говорил, вы задали вопрос - я отвечаю), потому что бряцать этим оружием - это серьезное дело… Но если бы вдруг, то, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с Президентом России по применению этого оружия".