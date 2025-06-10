Лукашенко рассказал, почему в Беларуси был дефицит картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, касающегося сферы кинематографии, высказался о недавнем дефиците картофеля. Оказалось, эта ситуация была создана искусственно, пишет БЕЛТА.

"Вы должны быть "памяркоўнымі", взвешенными белорусами, земными людьми, смотрящими вперед. Не завывать все время, что у нас "ах, плохо, бульбы не хватает, еще чего-то...". Всего хватает у нас", - сказал глава государства.

"Когда проверил Комитет государственного контроля некоторых деятелей, то, оказывается, в политике было дело. "Бульбы" хватало. Но где-то ее придержали, чтобы показать, что Президент в ценообразование вмешался, поэтому вышел такой результат. А когда КГК с наручниками пришел и на стол их положил - бульба появилась", - заявил белорусский лидер.