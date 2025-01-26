Лукашенко рассказал правду о том, как беглые готовили акции в Варшаве ко дню выборов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 26 января в Минске, уличил одного из представителей западных СМИ во вранье и рассказал правду о том, как беглые готовили акции в Варшаве ко дню выборов, сообщает БЕЛТА.

Журналист агентства Франс Пресс начал говорить о том, что в Варшаве проходит массовый митинг. Однако Александр Лукашенко возразил, что это мероприятие вовсе не такое массовое, как его пытаются представить в западных СМИ, там несколько десятков человек, а вовсе не тысячи. "Не смешите людей. Я знаю, как этот митинг готовился. Нет там митинга, потому что приостановлено финансирование (со стороны США после вступления в должность нового Президента. - Прим. БЕЛТА), Трамп не дал деньги", - сказал Президент.

Он обратил внимание, что журналистов западных СМИ не раз ловили на необъективности и они могут давать картинку с уличных акций, в которой количество участников будет значительно преувеличено, как это было в Минске в 2020 году. "Все, что вы сказали (про многотысячный митинг в Варшаве и мотивацию людей прийти на него. - Прим. БЕЛТА), - это вранье", - подчеркнул Президент.

Глава государства рассказал, что от компетентных органов ему поступала информация о том, как готовилась эта акция в соседней столице и что там целая драка происходила: одни говорили, что не удастся собрать даже тысячу человек, потому и собираться не стоит, а другие все равно настаивали.

По словам Александра Лукашенко, он поручил соответствующим службам установить личности участников акции, имеющих отношение к Беларуси. "Мы намекнули, что их родственники, родители, родные, близкие живут здесь. Вы просто подставите своих людей. А с вами мы разберемся, - сказал глава государства. - Они (потенциальные участники. - Прим. БЕЛТА) на это отреагировали: "Если вы дураки, идите. А мы не пойдем. Не хотим, чтобы наши родственники подставились (они в Беларуси живут), да и сами хотим вернуться когда-то в страну. Может быть, при этом Президенте".

Другой вопрос от представителя этого французского информагентства касался начала вооруженного конфликта в Украине 24 февраля 2022 года и движения российских войск. По словам Президента, мнение журналиста на этот счет можно назвать дилетантским. Александр Лукашенко в очередной раз объяснил: "Это были войска не белорусские. Я отвечаю за белорусские войска. И если вы думаете, что я, несмотря на наши близкие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, сижу в Генштабе России и на карте рисую движение российских вооруженных сил, слушайте, вы тогда дилетант. Это такие вещи, которые делаются в тишине и делаются минимальным количеством людей. Без иностранного вмешательства, без иностранцев".