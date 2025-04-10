Лукашенко рассказал, в чем заключается успех белорусских товаров за границей

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, почему белорусские продовольственные товары пользуются хорошим спросом во многих странах мира.

Главу государства спросили, что может предложить Беларусь партнерам по ЕАЭС и другим странам для повышения продовольственной безопасности.

Президент обратил внимание, что Беларусь здесь достигла весомых результатов и не только полностью обеспечивает себя продуктами питания, но и поставляет их в большом объеме на экспорт - 8,5 млрд долларов валютной выручки по итогам 2024 года. Причем в эту цифру не включено то, что вывозится в частном порядке туристами и гостями страны, самими гражданами во время поездок за границу.

В этом плане белорусское направление одно время было особо востребованным среди жителей стран Балтии, в том числе Литвы. Однако власти этой страны ввели запрет на ввоз продовольствия из Беларуси. "Они уже запретили - испугались и запретили товары из Беларуси", - сказал Александр Лукашенко. Он уверен, что в современном мире невозможно полностью блокировать поставки: "Никто ничего не запретит. Найдутся другие пути и способы. Они, может, будут немножко дороже, а может быть, и нет - поставки этих товаров. Люди сами найдут эти пути".

Глава государства подчеркнул, что Беларусь обладает опытом и технологиями, позволяющими укреплять продовольственную безопасность, и готова делиться ими с другими странами.

В развитие темы Президент привел примеры такого взаимодействия, в частности с Венесуэлой и Зимбабве.

"В Венесуэле мы когда-то начинали, еще Уго Чавес был, мы дружны были с ним. Он попросил помочь в сельском хозяйстве. Говорю: "Мы тебе построим колхоз и построим несколько фермерских хозяйств. Вы нам покажите, какие почвы, земли и так далее. Наши специалисты выедут и предложат", - рассказал белорусский лидер. Он напомнил, что Беларусь аналогичным образом помогала Венесуэле и в других отраслях, в производстве стройматериалов, сельскохозяйственной техники и многом другом.

Еще один пример - сотрудничество Беларуси с Зимбабве, благодаря которому эта страна стала собирать рекордные урожаи зерновых, что позволило существенно укрепить ее продовольственную безопасность, а проще говоря - накормить людей. "Почему? Потому что наши специалисты приехали, показали и рассказали, технику поставили, научили людей. Они начали пахать землю и сеять. Они два урожая минимум снимают. И они наконец-то получили те урожаи, которые способствовали тому, что у них хлеб появился", - заметил Александр Лукашенко. Теперь Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения, развиваются поставки отечественного детского питания, реализуется комплекс мер, чтобы решить актуальную для этой страны проблему младенческой смертности.

"У нас этот опыт строительства продовольственной безопасности есть. Под продовольственной безопасностью мы понимаем зерно, мясо, хлеб и так далее. Но их надо из земельки взять. А для этого нужен трактор, почвообрабатывающая техника. Самый высокий уровень такой техники есть в Беларуси, мы можем предложить это в любой точке, - заявил глава государства. - В этом плане (от техники до готовой продукции) мы готовы предложить и внести свой вклад в продовольственную безопасность".

Президент обратил внимание, что белорусские продукты питания пользуются спросом и в тех регионах, где хорошо развито собственное сельскохозяйственное производство. Например, в Башкортостане, Татарстане. "Даже вы, развитые республики в России, покупаете белорусское, вы попробовали иностранного, сравнили "цена-качество", - отметил Александр Лукашенко.