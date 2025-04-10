Лукашенко рассказал, в каких странах наблюдается сплошной тоталитаризм

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Как бы ни кичились американцы и французы, у них не демократия, а сплошной тоталитаризм. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир".

Во время интервью Александр Лукашенко отметил, что регулярно смотрит телеканал "МИР", поскольку ему интересно, что происходит на постсоветском пространстве. Кроме того, по словам Президента, журналисты этой телерадиокомпании объективно освещают событиях и в других странах - непредвзято констатируют факты.

"Мне это нравится. Этого, кстати, сегодня не хватает. В мире не хватает. И как бы там ни кичились, американцы, французы и прочие, они не просто пропагандисты - это больше, чем пропаганда. Это никакой демократии, это сплошной тоталитаризм. А нам-то они преподносили себя вон как", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко упомянул ситуацию с лидером французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которую признали виновной в злоупотреблении средствами Европейского союза, а также судебный процесс по делу главы Гагаузской автономии Молдовы Евгении Гуцул (ее обвиняют в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор", признанной молдавскими властями незаконной и ликвидированной). Многие считают, что оба дела политически мотивированны.