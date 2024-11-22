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Лукашенко: Развивать торговлю с Казахстаном необходимо за счет регионов
Развивать торговлю с Казахстаном необходимо прежде всего за счет регионов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Назначая Алексея Богданова послом Беларуси в Казахстане, глава государства поинтересовался, какими он видит отношения с этой страной.
"Ставлю перед собой задачу превысить экспорт белорусской продукции в 1 млрд долларов. Наш товарооборот в 2021 году в целом превысил 1 млрд долларов и сегодня составляет 1,1-1,2 млрд долларов, но экспорт пока у нас завис на цифре 800-900 млн долларов. Надо добавить в этом ключе", - ответил бывший министр антимонопольного регулирования и торговли.
"А за счет чего?" - уточнил Александр Лукашенко.
Алексей Богданов отметил необходимость развития совместных производств тракторов и комбайнов. Также, по его словам, активнее должны вести себя на казахстанском рынке МАЗ, "Могилевлифтмаш" и "Бобруйскагромаш".
"Будем этими вещами заниматься. Кроме того, нам необходимо увеличивать поставки белорусского продовольствия. Будем работать по увеличению поставок именно халяльной продукции, - отметил дипломат. - И, конечно, политика, культура, спорт - никто не отменял эту работу. Необходимо будет работать по всем направлениям".
Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой добавил, что еще один резерв в отношениях с Казахстаном - сотрудничество на межрегиональном уровне.
"Казахстан все купит у нас, если будет проходить по цене и качеству. Особенно качество, - подчеркнул Александр Лукашенко. - За этот рынок борется не только Россия или Беларусь, но и Запад, Китайская Народная Республика. Поэтому путь наш только через регионы. Надо устанавливать отношения с конкретными людьми и руководителями на местах".
Подобную политику, обратил внимание Президент, необходимо проводить и в Узбекистане. "С Президентом Мирзиёевым у нас более чем хорошие отношения. Но надо с ними работать. Уверен, что там большое поле деятельности", - сказал белорусский лидер.
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