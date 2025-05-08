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Лукашенко: Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" должна быть обращена в будущее
Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" должна быть обращена в будущее. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул 8 мая во время посещения Международного выставочного центра в Минске, сообщает БЕЛТА.
После открытия выставочного комплекса глава государства ознакомился с реализацией проекта "Северный берег". Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев проинформировал Президента об этапах застройки территории и ходе работ.
Александр Лукашенко уточнил, выполняют ли инвесторы взятые на себя обязательства. Владимир Кухарев подтвердил, что работы ведутся в соответствии с графиком.
"Ты не забывай только одно, когда будешь контролировать (я тоже езжу мимо, посматриваю): все должно быть обращено в будущее. Это не сегодняшнего дня (проект. - Прим. БЕЛТА). Это все в будущее, начиная с детского сада, школы и заканчивая умным городом", - потребовал глава государства.
Он также поручил привести в порядок прилегающую территорию.
"И на большее уже не рассчитывай. Это они строят за свой счет для Минска. Это приличный объем. А остальное - в регионах", - добавил Президент.