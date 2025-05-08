Лукашенко: Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" должна быть обращена в будущее

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Реализация инвестиционного проекта "Северный берег" должна быть обращена в будущее. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул 8 мая во время посещения Международного выставочного центра в Минске, сообщает БЕЛТА.

После открытия выставочного комплекса глава государства ознакомился с реализацией проекта "Северный берег". Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев проинформировал Президента об этапах застройки территории и ходе работ.

Александр Лукашенко уточнил, выполняют ли инвесторы взятые на себя обязательства. Владимир Кухарев подтвердил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

"Ты не забывай только одно, когда будешь контролировать (я тоже езжу мимо, посматриваю): все должно быть обращено в будущее. Это не сегодняшнего дня (проект. - Прим. БЕЛТА). Это все в будущее, начиная с детского сада, школы и заканчивая умным городом", - потребовал глава государства.

Он также поручил привести в порядок прилегающую территорию.