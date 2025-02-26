Лукашенко: Роль государства должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий

Роль государства должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы и общих правил поведения для всех участников рынка. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен, пишет БЕЛТА .

"Не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике. Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей, - заявил Александр Лукашенко. - И роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка. Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея - колея справедливости".