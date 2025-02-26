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Лукашенко: Роль государства должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий
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Роль государства должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы и общих правил поведения для всех участников рынка. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен, пишет БЕЛТА.
"Не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике. Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей, - заявил Александр Лукашенко. - И роль государства отныне должна заключаться не в надзирательстве, а в создании понятных условий работы, общих правил поведения для всех участников рынка. Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея - колея справедливости".