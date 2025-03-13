Лукашенко: Россия и Беларусь синхронизируют свои позиции на переговорах в Москве

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Россия и Беларусь синхронизируют свои позиции на переговорах, страны откладывали обсуждение ряда проблем до сегодняшнего визита. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос, что планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Все. Мы все откладывали, откладывали. Вы же видите, что мы пару месяцев - три уже месяца - не встречались. Поэтому мы все накапливали, вопросы договаривали, что сегодня обсудим", - сказал Лукашенко.

"Намерение с Российской Федерацией (провести) синхронизацию наших действий, это будет сегодня. У нас хватит времени сегодня-завтра, чтобы с Владимиром Владимировичем обсудить все", - отметил он.

По словам Лукашенко, в целом каких-то недомолвок между Москвой и Минском нет - все проблемы "обсуждались уже не один раз": и единые рынки электроэнергии, и вопросы импортозамещения. "А что касается внешнеполитической повестки, много вопросов накопилось и глобальных, и региональных, но нам в глобальные вопросы лезть нечего. Я думаю, что россияне разберутся и за нас, и за себя на глобальном уровне", - добавил Лукашенко.

Во внешнеполитической повестке лидеры двух стран планируют обсудить региональные вопросы: "Украинская проблема, с Европой взаимоотношения, эти вопрос есть. И еще раз надо обсудить с учетом последних событий".

"У меня хорошее настроение, - поделился Лукашенко, прибывший в Москву впервые после переизбрания на новый президентский срок зимой. - Вспоминаю былое. Как первый раз приехал".