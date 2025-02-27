Лукашенко: Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств

"По поводу направления в Украину миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент, - сказал глава государства. - Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером (Президент Франции и премьер-министр Великобритании) склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины".