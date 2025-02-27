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Лукашенко: Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств
Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран Евросоюза в Украину. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
"По поводу направления в Украину миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию в данный момент, - сказал глава государства. - Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером (Президент Франции и премьер-министр Великобритании) склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины".
"Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств", - заявил белорусский лидер.