Лукашенко с оптимизмом смотрит на антивоенную политику Трампа: Готов встать рядом

Президент Беларуси Александр Лукашенко с оптимизмом смотрит на антивоенную политику нынешней администрации Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер напомнил, как после терактов 11 сентября 2001 года Президент России Владимир Путин первым позвонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему. Марио Науфал поинтересовался мнением Александра Лукашенко, можно ли вернуться к тем временам, когда между странами существовал достаточно хороший уровень отношений.

"В политике, видимо, так не бывает, чтобы вернуться к чему-то. Да и не нужно в нынешней ситуации. Не надо никуда возвращаться. Надо продолжать движение. Если мы отошли в сторону от той хорошей линии, о которой вы сказали, надо вернуться на эту линию. Но в прошлое возвращаться не надо. Это невозможно. В политике это невозможно. Особенно сейчас, когда время меняется очень быстро. Бурное время. Не нужно никуда возвращаться. Нужно смотреть вперед и двигаться вперед", - сказал белорусский лидер.

Президент констатировал очень быстрое изменение ситуации в отношениях между Востоком и Западом, США и другим миром, в том числе между США и Россией. "Никто не мог и предположить. Но один человек, который рискнул это сделать, - Дональд Трамп - очень быстро ситуацию с головы на ноги поставил. Будем надеяться", - заявил глава государства.

"Еще раз хочу повторить: я не сторонник какого-то возвращения к чему-то. Нужно двигаться вперед в соответствии с той ситуацией, которая складывается", - добавил Александр Лукашенко.

Президент высказал позицию о том, что в целом между Востоком и Западом не должно быть каких-то преград для сотрудничества.

Что касается перспектив мирного урегулирования, Александр Лукашенко испытывает большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации Соединенных Штатов Америки: "Они молодцы. И Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну. Блестящая идея. Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей".