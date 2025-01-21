Лукашенко считает, что притязания Трампа на Канаду и Гренландию фейковые

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что заявления Дональда Трампа относительно территориальных претензий США на Канаду и Гренландию делались в большей степени для резонанса в СМИ. Об этом белорусский лидер заявил во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БЕЛТА.

"Воевать мы не хотим. Мы хотим мирно жить. Ну так давайте мирно жизнь устраивать и не кричать, что для американского народа наступил золотой век, вы теперь будете хорошо жить за счет других нардов. Слушайте, мир изменился. Поэтому я думаю, что это такие фейковые заявления, которые никогда не будут реализованы, - сказал Александр Лукашенко. - Это все для СМИ - помпа. А завтра выйдет, скажет: "Я ядерную бомбу на Канаду сброшу, если она не станет 51-м штатом". Еще чего-то. Сделает он это - нет. Или "Гренландию завтра заберу". Зачем она тебе? Ты и так там присутствуешь, твои вооруженные силы. Что хочешь, то там и творишь. Никакая Дания (в состав которой входит Гренландия - прим. ред.) фактически не управляет этой Гренландией".

Президент Беларуси считает, что США должны проводить такую политику, чтобы на них "косо не смотрели ни канадцы, ни мексиканцы". В этом плане он упомянул еще одно предложение - переименовать Мексиканский залив в Американский.

"Или предъявлять претензии к Панаме, что она не так содержит Панамский канал. Они не так цены устанавливают - китайцам одни, американцам - другие. Так это их собственность. А сам ты (Дональд Трамп - прим. ред.) - пошлины поднять хочешь на 25 % канадцам и прочим. Ты же нищими сделаешь этим канадцев", - привел факты Александр Лукашенко.