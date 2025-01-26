Лукашенко считает возможным "алогичный" шаг Трампа в вопросе мира в Украине

Он считает, что в этом плане как раз полезна эпатажность и непредсказуемость Дональда Трампа, который может принять неожиданное алогичное решение. "Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине. Если исходить из логики и пользоваться укоренившимися критериями решения таких вопросов, американцы никогда не пойдут на то, чтобы удовлетворить требования и чаяния российского народа и Президента. Это не в их интересах. Но Трамп непредсказуем. Он в этом плане может "бабахнуть" и пойти на то, как он пообещал - мир. И он - "миссия". Господь его ухо прострелил, а не голову, в том числе и для того, чтобы он этот мир установил. И он привержен этому внутри. Он очень стойкий. Его помощникам и другим трудно пошевелить и куда-то его повернуть. Значит, он может поступить алогично - не так, как нам сейчас кажется", - заметил белорусский лидер.В связи с этим он считает, что достижение мира возможно. "Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо", - считает он.