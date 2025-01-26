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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным "алогичный" шаг Трампа в вопросе мира в Украине. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.
Глава государства считает, что нынешний Президент США способен на то, чтобы поступить "алогично" по сравнению с традиционной политикой США. "Мы на это надеемся", - сказал Александр Лукашенко.
Он считает, что в этом плане как раз полезна эпатажность и непредсказуемость Дональда Трампа, который может принять неожиданное алогичное решение. "Мы ждем, чтобы он принял такое нелогичное решение по Украине. Если исходить из логики и пользоваться укоренившимися критериями решения таких вопросов, американцы никогда не пойдут на то, чтобы удовлетворить требования и чаяния российского народа и Президента. Это не в их интересах. Но Трамп непредсказуем. Он в этом плане может "бабахнуть" и пойти на то, как он пообещал - мир. И он - "миссия". Господь его ухо прострелил, а не голову, в том числе и для того, чтобы он этот мир установил. И он привержен этому внутри. Он очень стойкий. Его помощникам и другим трудно пошевелить и куда-то его повернуть. Значит, он может поступить алогично - не так, как нам сейчас кажется", - заметил белорусский лидер.В связи с этим он считает, что достижение мира возможно. "Но у меня 50/50. Думаю, американцы будут делать так, чтобы нам и России было не очень хорошо", - считает он.
Говоря о Дональде Трампе, Александр Лукашенко отметил, что он знает, что такое семья, дети, в отличие от многих других бездетных политиков в США.
Президент сослался на мнение одного своего хорошего друга, который считает, что Трамп стал другим, очень верующим человеком, и многое изменилось. "Если верующий человек, то должен божьими этими заповедями пользоваться. Прострелить ухо и остаться живым (речь о покушении на Трампа в ходе предвыборной кампании - прим. ред.) - точно бог его пожалел, для чего-то его сохранил. Для чего - понятно. Чтобы реализовывать заповеди божьи", - сказал Александр Лукашенко.