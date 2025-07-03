Лукашенко сделал с курсантом из Украины памятную фотографию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы" пообщался с ветеранами, действующими военнослужащими и другими участниками мероприятия, сообщает БЕЛТА.

Когда Президент проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно решил обратиться один из военнослужащих - третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов.

"Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины", - сказал он.

"Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!" - заявил Александр Лукашенко.

"Хотелось бы от меня и от моей семьи вам выразить благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни", - сказал юноша.

"Родители работают?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Так точно!" - ответил курсант. "Мой отец - ваш очень большой фанат", - добавил он.

"А в семье еще дети есть?" - поинтересовался Президент.

"Есть. Я, брат и сестра. Брат родился уже здесь", - поделился Ростислав Долгов.