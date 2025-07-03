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Лукашенко сделал с курсантом из Украины памятную фотографию
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии в мемориальном комплексе "Курган Славы" пообщался с ветеранами, действующими военнослужащими и другими участниками мероприятия, сообщает БЕЛТА.
Когда Президент проходил мимо взвода курсантов Военной академии, к нему неожиданно решил обратиться один из военнослужащих - третьекурсник общевойскового факультета Ростислав Долгов.
"Товарищ Президент! Я шел к вам долгих 11 лет. С 2014 года, как приехали сюда из Украины", - сказал он.
"Из Украины приехал? Но мы тебя не пустим воевать. Будешь уже Беларусь защищать!" - заявил Александр Лукашенко.
"Хотелось бы от меня и от моей семьи вам выразить благодарность за то, что вы нам дали не только дом, но и новый этап в нашей жизни", - сказал юноша.
"Родители работают?" - уточнил Александр Лукашенко.
"Так точно!" - ответил курсант. "Мой отец - ваш очень большой фанат", - добавил он.
"А в семье еще дети есть?" - поинтересовался Президент.
"Есть. Я, брат и сестра. Брат родился уже здесь", - поделился Ростислав Долгов.
Глава государства сделал с курсантом памятную фотографию и подчеркнул: "Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди. И никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся. Это наши люди!".