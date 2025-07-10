Лукашенко: Сейчас идет борьба за умы. Как только кто-то захватит вашу голову, все будет решено

"Мы последнее время столько много говорим про искусственный интеллект. Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет. Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами все будет решено. Никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове будет победа. Если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей", - сказал Александр Лукашенко.