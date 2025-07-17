Лукашенко: Сейчас профсоюзы являются самой мощной "партийной" организацией

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Профсоюзы должны быть мощной базой для поддержания стабильности в белорусском обществе. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля в ходе принятия с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, информирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко прежде всего поинтересовался ситуацией в профсоюзах, взглядом на эти процессы Юрия Сенько, у которого уже было достаточно времени, чтобы с момента своего избрания вникнуть в соответствующие вопросы и оценить их свежим взглядом.