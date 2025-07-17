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Лукашенко: Сейчас профсоюзы являются самой мощной "партийной" организацией
Профсоюзы должны быть мощной базой для поддержания стабильности в белорусском обществе. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля в ходе принятия с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Юрия Сенько, информирует БЕЛТА.
Александр Лукашенко прежде всего поинтересовался ситуацией в профсоюзах, взглядом на эти процессы Юрия Сенько, у которого уже было достаточно времени, чтобы с момента своего избрания вникнуть в соответствующие вопросы и оценить их свежим взглядом.
"Я очень рассчитываю, что профсоюзы у нас будут организованной, мощной такой базой для того, чтобы поддерживать стабильность в нашем обществе, - сказал глава государства. - Они и сейчас являются, наверное, самой мощной "партийной" организацией. И котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует".