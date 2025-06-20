Лукашенко: Систему образования ждет серьезная донастройка

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee921c0a-f162-4fc4-a448-77b6b7ca130f/conversions/8869c791-41ae-4153-8d05-609c87b005e3-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах провести серьезную донастройку в системе образования. Соответствующие заявления глава государства сделал на церемонии награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, сообщает БЕЛТА.

"Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена, - сказал глава государства. - Надо донастроить. Я обещал, что к образованию мы больше возвращаться не будем, потому что эти реформы уже людям надоели. Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами. Для того, чтобы, когда нынешнее поколение управленцев уйдет со сцены, вам, молодежи, немножко было легче. Будем эти авгиевы конюшни расчищать. Мы не останавливаемся на том, что у нас есть сегодня в системе образования".

Александр Лукашенко, в частности, коснулся сроков обучения в вузах. Ранее глава государства ставил задачу сократить их за счет изучения в меньшем объеме непрофильных для тех или иных специальностей дисциплин.

"Может, один семестр надо изучать дисциплину, а изучают два-три семестра. А потом все это быстро забываем, - сказал белорусский лидер. - Видим вопросы к преподавательскому составу, видим вопросы к руководству вузов. Я полагаю, через месяц вернемся к этим вопросам, серьезно обсудим их".

По словам Президента, сроки обучения хоть и сократили, но заменили это сокращение системой с бакалавриатом. В Беларуси он представляет собой первую ступень высшего образования, которая обеспечивает фундаментальную подготовку по выбранной специальности и длится четыре года. После окончания бакалавриата выпускник получает диплом бакалавра и может либо начинать работать, либо продолжить обучение на второй ступени высшего образования - в магистратуре. Она необходима, например, тем, кто хочет заниматься научной и педагогической деятельностью, для занятия определенных должностей, а также дальнейшего обучения в аспирантуре.

"Увеличили за счет этого часы и так далее. Вот нам этим путем идти не надо. Надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе три с половиной или четыре года, значит, четыре. Но не шесть", - подчеркнул глава государства.

"А то мы переживаем, что у нас ученых нет, а создаем некие барьеры. А потом еще и аспирантура для того, чтобы стать не великим, а обычным ученым", - сказал Александр Лукашенко.

Президент при этом напомнил, что в свое время категорически запретил "бегать по какому-то Болонскому процессу".