Лукашенко: Ситуация на границе непростая, работы хватает всем

Ситуация на границе непростая, работы хватает всем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 января при утверждении решения на охрану государственной границы в 2025 году, пишет БЕЛТА.

"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников", - сказал Александр Лукашенко.

Президент добавил, что не понаслышке знает, что такое пункты пропуска и зеленая граница, как охраняют рубежи. "Это все непросто. Поэтому давайте обсудим основные моменты охраны государственной границы, основные элементы. И если мы придем к полному взаимопониманию и согласию с предложенным вариантом пограничными войсками, мы утвердим решение на охрану государственной границы", - резюмировал белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался, как складывается ситуация в приграничье и непосредственно на границе, какие вопросы необходимо решить.

Как отметил председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, органы пограничной службы постоянно проводят мероприятия по повышению эффективности охраны границы, наращиванию инженерной инфраструктуры, оснащению вооружением и техникой, совершенствованию боевой подготовки. По государственной программе "Пограничная безопасность на 2021-2025 годы" оборудованы рубежи охраны и автоматизированные посты технического наблюдения, развернуты сигнализационные системы, установлены быстро развертываемые датчики.

Кроме того, начато создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы на базе пограничной заставы имени Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Кижеватова Брестской пограничной группы. Это заложено в соответствующей программе Союзного государства. Формирование такого подразделения позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования участка к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, а также оптимизировать штатную структуру.

"Для повышения эффективности применения в охране рубежей пилотируемой и беспилотной авиации проведена реорганизация авиационных подразделений, что обеспечивает централизованное применение автожиров, их техническое обслуживание и снабжение. В подразделениях границы введены должности операторов беспилотных летательных аппаратов", - проинформировали в ГПК.