Лукашенко: Следующая пятилетка станет временем молодежи

Все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений. Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. Они не знали империи Советского Союза и по большому счету не застали тяжелейших 90-х. И 2020 год показал, что молодежью - да и вообще - мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня", - сказал Александр Лукашенко.