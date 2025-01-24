Лукашенко: Следующая пятилетка станет временем молодежи

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Следующая пятилетка в Беларуси станет временем молодежи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января на финальном концерте акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.
Все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений. Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. Они не знали империи Советского Союза и по большому счету не застали тяжелейших 90-х. И 2020 год показал, что молодежью - да и вообще - мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня", - сказал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что безопасность, отсутствие расслоения общества, доступные медицина и образование, гарантированное первое рабочее место, неплохие дороги, невысокие цены и комфортные услуги появились в Беларуси не сами собой и не из интернета.
"Это адский труд строительства новой страны. Следующая пятилетка станет временем молодежи, - заявил Президент. - Задача старшего поколения передать опыт, знания, умения, компетенции новому поколению управленцев, рабочих, крестьян, спортсменов, айтишников. Вовлеченность молодых людей во все сферы деятельности государства станет решающей".