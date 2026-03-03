Лукашенко: Словакия - дружественная для Беларуси страна, относиться к ней нужно соответственно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c26ff9-8bbf-41a8-9a9d-93995017dd1d/conversions/ae764250-e982-49f2-8bf6-42b247191477-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c26ff9-8bbf-41a8-9a9d-93995017dd1d/conversions/ae764250-e982-49f2-8bf6-42b247191477-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c26ff9-8bbf-41a8-9a9d-93995017dd1d/conversions/ae764250-e982-49f2-8bf6-42b247191477-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c26ff9-8bbf-41a8-9a9d-93995017dd1d/conversions/ae764250-e982-49f2-8bf6-42b247191477-xl-___webp_1920.webp 1920w

Словакия является для Беларуси дружественной страной, и к ней нужно относиться соответственно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровое решение по назначению посла Беларуси в Словакии, сообщает БЕЛТА.

"Что касается Словакии, - дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заметил, что лично знаком с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. У них сложились добрые отношения. Политики встречались, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - охарактеризовал премьер-министра Президент Беларуси.