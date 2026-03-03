3.75 BYN
Лукашенко: Словакия - дружественная для Беларуси страна, относиться к ней нужно соответственно
Словакия является для Беларуси дружественной страной, и к ней нужно относиться соответственно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровое решение по назначению посла Беларуси в Словакии, сообщает БЕЛТА.
"Что касается Словакии, - дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко также заметил, что лично знаком с Робертом Фицо, премьер-министром Словакии, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. У них сложились добрые отношения. Политики встречались, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - охарактеризовал премьер-министра Президент Беларуси.
Глава государства назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике Игоря Фисенко, который до настоящего времени занимал пост начальника главного управления Европы МИД.