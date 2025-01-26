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Лукашенко сообщил, что белорусская сторона поддерживает определенные контакты с украинцами

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Фото: RT на русском

Граница между Беларусью и Украиной закрыта наглухо, но стороны поддерживают определенные контакты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что белорусская сторона поддерживает определенные контакты с украинцами. По его словам, Беларусь, в частности, оказывает содействие России и Украине в обмене военнопленными. Кроме того, белорусская сторона принимает большое количество беженцев из Украины.

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкоУкраина