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Лукашенко сообщил, что сотрудничество с западными партнерами возможно. Но с какими условиями?
Возобновление сотрудничества с западными партнерами в экономике и других сферах возможно с учетом новых условий и реальной ситуации на земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.
Глава белорусского государства в этом вопросе провел параллели с позицией Президента России по переговорам с Украиной. "Как-то сказал (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), что мы готовы с Украиной договариваться, но чтобы все понимали, и украинцы, что мы к переговорам возвращаемся спустя три года с учетом ситуации на земле. Разумно, все правильно, - процитировал коллегу Александр Лукашенко. - Можно перенести этот военный тезис на наше гражданское поле. Возвращаются западные партнеры - вот определенные условия. Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время. Будем делать из этого соответствующие выводы".
"То есть ситуация изменилась. Мы знаем, чем ответить. Надо понимать, что эти три года мы находились под жестоким прессом, а пресс всегда способствует мобилизации. Мобилизовавшись, очень многое сделали. Поэтому мы намерены идти своим путем и использовать только то, что нам нужно. Думаю, что это будет правильно. Мы много раз с Владимиром Владимировичем на эту тему в таком смысле говорили. Никто не закрывается, мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно", - подчеркнул Президент.