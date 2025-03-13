Лукашенко сообщил, что сотрудничество с западными партнерами возможно. Но с какими условиями?

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Возобновление сотрудничества с западными партнерами в экономике и других сферах возможно с учетом новых условий и реальной ситуации на земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава белорусского государства в этом вопросе провел параллели с позицией Президента России по переговорам с Украиной. "Как-то сказал (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), что мы готовы с Украиной договариваться, но чтобы все понимали, и украинцы, что мы к переговорам возвращаемся спустя три года с учетом ситуации на земле. Разумно, все правильно, - процитировал коллегу Александр Лукашенко. - Можно перенести этот военный тезис на наше гражданское поле. Возвращаются западные партнеры - вот определенные условия. Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время. Будем делать из этого соответствующие выводы".