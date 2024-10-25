Лукашенко сотрудникам СБП: Беларусь всегда будет под вашей надежной защитой

25 октября 30-летие со дня образования отмечает коллектив Службы безопасности Президента. Со знаковой датой действующих сотрудников и ветеранов поздравил глава государства.

Александр Лукашенко вручил государственные награды офицерам. Как подчеркнул Президент, коллектив службы - очень важное и надежное звено в системе национальной безопасности. Это действительно служба без права на ошибку.

30 лет службе безопасности Президента

Охрана первого лица в государстве - так с ходу принято думать о работе службы безопасности Президента. Но спектр их задач куда больше. И связаны они не только с таким ассоциативным выполнением по предназначению.

Служба безопасности Президента создана в октябре 1994 года на базе управления охраны и группы "Альфа" КГБ, а также главного управления госохраны МВД. Время было непростое. При формировании силового блока молодого государства нужны были действительно сильные люди.

А. Лукашенко о том, как создавалась Служба безопасности Президента

"После первых президентских выборов передо мной ребром встал вопрос о том, как должен был выглядеть силовой блок страны, - пояснил Александр Лукашенко. - И кому доверить безопасность высших должностных лиц Беларуси, специальных объектов и высоких иностранных гостей на территории Беларуси".

"Поэтому в первый состав Службы безопасности Президента отбирали лучших из силовых структур, - продолжил глава государства. - Нужны были не просто профессионалы в погонах. А, во-первых, беззаветно преданные своей стране офицеры, умные и ответственные патриоты, которые исполняют воинский долг и не предадут за 30 сребреников".

Служба без права на ошибку

По долгу службы эти люди не любят привлекать к себе внимание. Наоборот считается: их работа выполнена безупречно равно незаметно. Поэтому даже несмотря на праздник, интервью сегодня из них никто раздавал. Да и съемка на этом мероприятии специфическая. Светиться многим из офицеров, прямо скажем, не положено.

А. Лукашенко: Служба безопасности - надежное звено в системе национальной безопасности

Поздравив военнослужащих, Президент обратился к ним с напутственным словом: "У вас должна быть четкая организация, дисциплина и система. Если в чем-то у вас нет системы, вы ее создайте. Но система должна быть всегда, чтобы было видно, что это офицеры самого элитного подразделения в нашей стране. Четкость и системность, продуманность - это главное в вашей службе".

Александр Лукашенко отметил, что сотрудники Службы безопасности - самые подготовленные бойцы с отличной физической подготовкой и совершенным владением оружием. "Но прежде чем идти, бежать, стрелять, вы должны думать. Вы должны думать и выстраивать четкую систему", - еще раз обратил внимание глава государства.

Те, кто все-таки попадает в кадр, работают непосредственно рядом с главой государства. Это личная охрана Президента. Обеспечить безопасность людей, задействованных в мероприятии или по маршруту следования главы государства, - тоже работа коллег по подразделению. Другие обеспечивают охрану спецобъектов и зарубежных гостей. Командировки - отдельная тема.

Сотрудники СБП - это резерв для любых отраслей, не только военных. И бывших в этой сфере не бывает.

А. Лукашенко: Самая большая ценность службы безопасности - воинский коллектив

"Вы до конца своей жизни, как и Президент, должны быть в строю. Поэтому те, кто завершает или завершит в будущем свою часть жизни в военном отношении, лучшие из лучших из вас будут направлены на трудовой гражданский фронт, где вы будете выполнять свою миссию. Всегда к этому себя готовьте, - добавил Президент. - А если кто-то решит остаться военным, я буду это только приветствовать".

"Сейчас, когда в мире полно горячих конфликтов, когда меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают, хорошо виден кризис и в работе спецслужб многих государств", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что только за этот год в США неоднократно покушались на экс-президента и участника нынешней электоральной гонки Дональда Трампа, а в премьер-министра Словакии Роберта Фицо всадили несколько пуль прямо на митинге, причем в присутствии личной охраны.

"Поэтому самая большая ценность Службы безопасности - воинский коллектив", - подчеркнул Президент.

"Да и в целом, мне кажется, нет такой работы, с которой не справился бы наш сотрудник, бывший или действующий. Правда, говорят, бывших же не бывает. Я всем вам за это благодарен. Как Президент и как человек", - сказал глава государства.

СБП - одно из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований

Боевая, огнестрельная подготовка, постоянные тренировки. На зарубежных соревнованиях элитное подразделение занимает только призовые места. Интеллект, выдержка, умение действовать в любой, даже нештатной ситуации. И самое главное: обеспечение мира и спокойствия в стране - это их работа.

А. Лукашенко: Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие

"Время сложное. Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях. Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и Президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось", - сказал белорусский лидер.

Президент поблагодарил за службу всех ветеранов и действующих военнослужащих СБП

Александр Лукашенко сказал спасибо всем ветеранам и нынешним военнослужащим. Наиболее отличившиеся получили сегодня государственные награды.

Факт Президенту вручили юбилейную медаль в честь 30-летия СБП