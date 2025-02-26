Лукашенко советует Трампу не "нападать" на Китай, а договориться в интересах всей планеты

Президент Беларуси Александр Лукашенко советует США не "нападать" на Китай, а договориться. Об этом он заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

"Что бы я посоветовал Трампу: не надо с бухты-барахты нападать на Китай. С Китаем вам надо договориться, - сказал глава государства. - Я знаю очень хорошо Китай. На моих глазах Китай развивался. Вы Китай не остановите. Это не мы, не Россия. Это Китай. Там народ заточен, полтора миллиарда человек заточены защищать до последнего Китай".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Китай - это высокотехнологичная страна, где умеют делать все. "Они даже в космосе получили кислород. Ни Россия, ни Америка, ни Индия этого не имеют. Это очень высокотехнологичная страна. И если вы хотите потерпеть поражение, то вы таким образом наскоком будете строить отношения с Китаем", - сказал Президент.