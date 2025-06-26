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Лукашенко совместно с лидерами иностранных делегаций осмотрел выставку белорусской техники
Автор:Редакция news.by
Лукашенко совместно с лидерами иностранных делегаций осмотрел выставку белорусской техникиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d25717c-584d-440d-b99a-52b64aa022a0/conversions/e61eb0f0-5c1a-43fb-bc07-79d76346e1ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d25717c-584d-440d-b99a-52b64aa022a0/conversions/e61eb0f0-5c1a-43fb-bc07-79d76346e1ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d25717c-584d-440d-b99a-52b64aa022a0/conversions/e61eb0f0-5c1a-43fb-bc07-79d76346e1ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d25717c-584d-440d-b99a-52b64aa022a0/conversions/e61eb0f0-5c1a-43fb-bc07-79d76346e1ac-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко и главы зарубежных делегаций посетили выставку белорусской техники на открытой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO, пишет БЕЛТА.
После ознакомления с экспозицией главы делегаций сделали памятную фотографию на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710.
Выставка была организована в рамках состоявшегося на площадке ММВЦ Евразийского экономического форума. В его пленарной сессии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", помимо главы белорусского государства, приняли участие президенты Казахстана, Кубы, Кыргызстана, России, премьер-министр Мьянмы, специальный представитель сопрезидентов Никарагуа.