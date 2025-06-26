Лукашенко совместно с лидерами иностранных делегаций осмотрел выставку белорусской техники

Президент Беларуси Александр Лукашенко и главы зарубежных делегаций посетили выставку белорусской техники на открытой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO, пишет БЕЛТА .

После ознакомления с экспозицией главы делегаций сделали памятную фотографию на фоне карьерного самосвала БЕЛАЗ-75710.

Выставка была организована в рамках состоявшегося на площадке ММВЦ Евразийского экономического форума. В его пленарной сессии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", помимо главы белорусского государства, приняли участие президенты Казахстана, Кубы, Кыргызстана, России, премьер-министр Мьянмы, специальный представитель сопрезидентов Никарагуа.