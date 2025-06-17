Лукашенко: Спрос на продукты питания и одежду будет только возрастать

Большой разговор в формате семинара-совещания состоялся 17 июня на территории молочно-товарного комплекса, подведомственного агрокомбинату "Дзержинский". Президент собрал не только специалистов по профилю, чтобы обсудить один из важнейших вопросов, от которого зависит продовольственная безопасность и прибыльность отрасли. Речь о содержании скота.

В последнее время состоялись кадровые назначения, многие из губернаторов, помощников Президента поменяли специализацию и сейчас погружены в земные вопросы. Для них это не только возможность повысить квалификацию, но и обсудить существующие проблемы, обменяться опытом.

Что касается вопросов содержания КРС, то все завязано на технологической и исполнительской дисциплине. Контроль за этим будет соответствующий. Разговор шел и о развитии молочно-товарных комплексов в масштабах всей страны. Президент поделился личными наблюдениями - как выполняется технология на его небольшом роботизированном комплексе.

Сохранность скота и ответственность за падеж - темы, которые в последнее время звучат чуть ли не на каждом президентском совещании. Отдельный разговор глава государства обещает - еще впереди. А пока можно - так сказать - предварительный. Александр Лукашенко собрал сегодня всех губернаторов, помощников, высших должностных лиц и гуру сельского хозяйства.

Семинар-практикум организовали прямо на молочно-товарном комплексе, принадлежащем агрокомбинату "Дзержинский". Острошицкий Городок, где живет Президент, - прямо через дорогу. Для понимания, на этих комплексах все хорошо. Хотя Президент потом покритикует: если дальше - в поля - есть вопросы. Но в целом это пример для страны: начиная от того, как надо строить МТК, лечить, кормить и заботиться о животных. И с рентабельностью здесь тоже все в порядке.

Александр Юргевич, директор филиала "Острошицкий Городок" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский":

"Самое главное - это исполнительская дисциплина - все делать вовремя и качественно. В перспективе в этом году начать и закончить строительство цеха сухостоя, чтобы был замкнутый цикл производства молока".

Развитие молочно-товарных комплексов в Беларуси

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11568a56-6398-4cd6-ba2d-9e18d4e5de44/conversions/03327143-6112-4d53-b031-2093cc8ad833-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11568a56-6398-4cd6-ba2d-9e18d4e5de44/conversions/03327143-6112-4d53-b031-2093cc8ad833-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11568a56-6398-4cd6-ba2d-9e18d4e5de44/conversions/03327143-6112-4d53-b031-2093cc8ad833-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11568a56-6398-4cd6-ba2d-9e18d4e5de44/conversions/03327143-6112-4d53-b031-2093cc8ad833-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси всегда огромное внимание уделяли развитию молочной отрасли. Президент задавал тренд и те самые подарки - продуктовые корзины зарубежным лидерам - это про имидж. Надо ли лишний раз петь дифирамбы нашей молочке?! Знают и обожают во всем мире. В ближайшие годы практически повсеместно на современные, роботизированные комплексы должна перейти вся страна. Есть поручение Президента и соответствующая программа.

Президент рассказал об основном замысле очередного мероприятия в подобном формате - речь об условиях содержания крупного рогатого скота.

"От этого мы никуда не уйдем", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко напомнил, что ранее предлагал поставить в Беларуси памятник корове в знак заслуг этого животного в жизни людей, и особенно в годы Великой Отечественной войны. "Люди уходили в леса и с собой брали скотину, чтобы выжить. Корова и сегодня кормит народ. Это не только молоко, но и мясо, - сказал Александр Лукашенко. - Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце".

Президент отметил, что за последние годы нащупали, каким путем развиваться в животноводстве. Приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии.

"Нам надо приспособить (опыт передовых хозяйств. - Прим. ред.), где-то модернизировав старые фермы, превратить их в молочно-товарные комплексы. Нужно современное содержание скота. И продавать молоко сортом экстра. Это сегодня хорошие деньги и сегодня молоко прибыльно", - ставит задачу белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что происходит в мире, - войны и конфликты. Наживаться на них - это не политика Беларуси, но и без этого продовольствие в мире всегда будет востребовано, уверен Президент: "И без войн людей надо накормить. Значит, спрос на продукты питания и одежду будет (а одежда тоже из земли) только возрастать. Поэтому нам надо обязательно идти этим путем - создавать МТК и решать эти проблемы".

Создать МТК и решать основные проблемы

Что мешает соблюдать так называемый ГОСТ в уходе за животными? Зачастую все упирается в человеческий фактор. Безынициативность, и если не падеж скота, то болезни, а потом "не те" надои.

Отдельное внимание было уделено профилактике и лечению инфекционных патологий. "К сожалению, лабораторная диагностика инфекционных заболеваний на сегодняшний момент не в полной мере обеспечивает ветеринарную службу необходимой информацией. Часть методик либо устарела, либо обладает недостаточной точностью", - пояснил он. Например, в том случае, если проба на такое заболевание, как бруцеллез, дает положительный результат (а она часто дает ложноположительный результат), то на установление точного диагноза уходит около месяца, и в течение этого периода сохраняется неопределенность по поводу действий на данной ферме и с полученным молоком (его надо пастеризовать).

Заготовка кормов

"Жим в этом отношении будет очень серьезный. Я решил вас пригласить, показать, рассказать. Здесь специалисты, которые могут и покритиковать, и высказать свою позицию. Для вас, для журналистов небольшой часовой урок. Чтобы вы понимали, что это за технология, в каком "дворце" должны содержать коров", - сказал Александр Лукашенко.

Сейчас сельхозорганизации страны массово ведут уборку многолетних трав первого укоса. При заготовке кормов - без технологии никуда. И если она игнорируется - последствия самые печальные. Каким будет питание животных - от этого в результате зависит качество молока и мяса. КГК возьмет этот вопрос на контроль.

Лукашенко: Нужен план и взвешенные решения

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8986288-c0f1-4344-bec9-2902fc27ee34/conversions/6b35b2d7-6972-4e0a-850e-68826c23b3ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8986288-c0f1-4344-bec9-2902fc27ee34/conversions/6b35b2d7-6972-4e0a-850e-68826c23b3ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8986288-c0f1-4344-bec9-2902fc27ee34/conversions/6b35b2d7-6972-4e0a-850e-68826c23b3ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8986288-c0f1-4344-bec9-2902fc27ee34/conversions/6b35b2d7-6972-4e0a-850e-68826c23b3ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У вас сегодня есть все для того, чтобы организовать процесс производства и переработки. Шутки в сторону. Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить - давайте работать, - подчеркнул глава государства. - Соблюдение технологий и военная дисциплина. Вам даны все права. Если не хотим войны, значит, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать. Надо, чтобы честно подходили к этой работе".

Президент обещает серьезный спрос за вопросы производства и переработки. Александр Лукашенко ориентирует оценивать перспективу. Должен быть четкий план и только взвешенные решения.

Глубокая переработка молока

Вот как, например, на заводе Волковыске, который посещали в прошлую субботу. Там сырье в избытке, повышенный спрос на продукцию, поэтому хотят строить еще один завод. Возможность глубокой переработки молока - это в дальнейшем продукция с высокой добавленной стоимостью. Новые линейки: от йогуртов до сыров.

"Если вы думаете, что наша молодежь, которая идет за нами, будет так работать (как предыдущие поколения. - Прим. ред.), вы заблуждаетесь или сами себя обманываете. Не будет. Это другая молодежь, - сказал глава государства. - У нас ноют - начиная от деревни до районного центра и городов - люди, которые имеют свои дачи. Что вы ноете, что вы воете? У нас хватает семян. Ну так вы две борозенки для себя (посадите. - Прим. ред.), чтобы два мешка картошки (наросло. - Прим. ред.). Высаживайте на этом клочке земли или в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки".

Глава государства спросил у заместителя управляющего делами Президента Николая Шерстнева, высаживает ли он на своей даче картошку. "Ежегодно сажу", - ответил чиновник.

"Вот, у него есть картошка, без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которого детки маленькие… Мне картошка не надо. Я ее найду полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть - пожалуйста, хоть сейчас. Вчера я посмотрел и один, и второй участок, картошка - заглядишься. Академия наук передала семена, я проверяю, что это за семена. Всех обеспечу картофелем, стоящих здесь точно", - отметил Александр Лукашенко.

"Я рассуждаю, может быть, как ретроград и консерватор какой-то, но в жизни ничего не придумали иного: для того, чтобы что-то иметь, надо погорбатиться. Не горбатимся - будет плохо. Наша молодежь к этому не привыкла. И если вы думаете, что разговорами мы ее приучим, - ничего подобного", - добавил Президент.

Лукашенко: Я консерватор, считаю, чтобы что-то иметь, надо горбатиться

Президент всех погружает в земные вопросы. Посмотрели на строительство комплексов. Здесь на проекте не экономили. Но там, где предприятия, у которых не так все хорошо - как у агрокомбината "Дзержинский", можно и нужно строить попроще. Комплексы роботизированные, молоко класса экстра. Во всем технология: от содержания животных до сохранности техники.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d81ad805-e62c-4b5f-b91f-eb55483a345f/conversions/c3ea433f-f2c3-4458-96ef-1b28409c52ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d81ad805-e62c-4b5f-b91f-eb55483a345f/conversions/c3ea433f-f2c3-4458-96ef-1b28409c52ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d81ad805-e62c-4b5f-b91f-eb55483a345f/conversions/c3ea433f-f2c3-4458-96ef-1b28409c52ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d81ad805-e62c-4b5f-b91f-eb55483a345f/conversions/c3ea433f-f2c3-4458-96ef-1b28409c52ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Тема нашего разговора обозначена для высшего руководства нашей страны. Я попросил, чтобы здесь были, во-первых, губернаторы, во-вторых, высшие должностные лица, которые курируют ту или иную область, специалисты, начиная от руководителя комплексом и заканчивая руководителем Академии наук. Тема обозначена. Почему мы возвращаемся к этой работе, и не только возвращаемся, но акцентируем на этом внимание, я уже вам тоже сказал. Поверьте, нутром чую. Кинем работать, будем воевать. Нам война не нужна", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что это никакая не политическая пропаганда или агитация. "Я хочу, чтобы вы, руководители прежде всего, прониклись этим. Как работать, мы знаем", - сказал белорусский лидер.

"Я деревенский человек, проживший немало. И знаю, что без продуктов питания, без одежды, самого необходимого, человек жить не может. А население планеты все время растет. Мы умеем это делать. Давайте будем развиваться. Но не забывать о том, что мы - машиностроительная страна. Что у нас достаточно школ создано по машиностроению, другим направлениям - химия, нефтехимия, нефтепереработка. У нас много отраслей там, где мы умеем работать. Туда надо инвестировать и создавать дополнительно новые предприятия. Делать то, что мы умеем", - заявил Президент.

Исполнительская дисциплина - вопрос номер один

Исполнительская дисциплина - вопрос номер один. И это Президент не только сельское хозяйство имеет в виду. Люди должны понимать - они несут ответственность за свое дело. Малейшая недоработка и далее по цепочке - большие проблемы. Нам и без того - искусственных "инфоповодов" хватает.

Президент о хайпе беглых на картошке и ответственности за падеж скота

Обращаясь к участникам семинара-совещания, глава государства отметил, что пригласил их на это мероприятие, потому как видит приличный объем неисполнительности. "Я решил поступить по-военному. У нас была в армии такая хорошая формула: "Делай, как я". Вот я решил вам показать: я от вас требую вот это, сделайте так. Тогда не будет падежа скота. Потому что, если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего. Поэтому не думайте, что это прихоть Лукашенко", - сказал Президент.

Планы агрокомбината "Дзержинский": строительство комплекса по откорму быков

Как дальше будет развиваться агрокомбинат "Дзержинский", расскажет гендиректор предприятия. Хотят построить комплекс по откорму быков. Планируют и эксперимент в плане рациона. Словом, - горят идеей. Таких инициативных (в любой профессии) хочет себе в команду каждый руководитель.

В этом плане Александр Лукашенко поставил вопрос подготовки руководителей, которые могли бы в будущем возглавить или тот же агрокомбинат "Дзержинский", или создать другие подобные предприятия в регионах страны. "Завтра тебя нет. Кто вместо тебя?" - поставил принципиальный вопрос глава государства перед Владимиром Лукьяновым.

"Пара человек есть", - ответил он.

"Ну хоть пару. Это важный вопрос. Хорошее предприятие. Поэтому нам надо видеть здесь людей, которые завтра создадут подобное хозяйство. Если мы будем подобное создавать, у нас проблем не будет с продуктами питания и прочими вопросами", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко, Владимир Лукьянов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2be3-840f-4c1b-874a-143c9313db13/conversions/06fa592f-c6b4-4d6e-b74c-f3bfbf25612e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2be3-840f-4c1b-874a-143c9313db13/conversions/06fa592f-c6b4-4d6e-b74c-f3bfbf25612e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2be3-840f-4c1b-874a-143c9313db13/conversions/06fa592f-c6b4-4d6e-b74c-f3bfbf25612e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2be3-840f-4c1b-874a-143c9313db13/conversions/06fa592f-c6b4-4d6e-b74c-f3bfbf25612e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Лукьянов, гендиректор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский":

"Сегодня рынок складывается так, особенно в Арабских Эмиратах, Иране, они заточены все на говядину хорошего качества, а это, естественно, бык. Поэтому мы приняли решение попробовать провести эксперимент. С правительством мы проработали вопрос. Как бы на базе Слуцка, у нас там еще сейчас присоединяется одно хозяйство, на базе этого предприятия мы посчитали, у них немножко для собственного обеспечения не хватает выручки. И мы думаем не молочное направление там развивать, а откорм, потому что там рядом Слуцкий мясокомбинат. Он зависит от сырьевых зон".

Как видит проблему с падежом скота Академия наук

Обстоятельный разговор на тему падежа скота еще впереди. Президент анонсировал и совещание по ситуации в Витебской области. Там из всех регионов эта проблема острее. По мнению главы Академии наук Владимира Караника, дело точно не в том "что кадров не хватает".

В числе важных факторов - формирование иммунитета у телят, последующая вакцинация. Владимир Караник подчеркнул, что вакцины, к сожалению, зачастую применяются неадекватно. Перечисляя проблемы, он отметил, что в каждом хозяйстве должен быть разработан свой план вакцинации с учетом эпизоотической ситуации в хозяйстве, но зачастую планы не обновляются либо берутся шаблонно из соседних хозяйств. Нарушаются схемы вакцинопрофилактики, способы и дозы введения, хранения и транспортировки. Все это приводит к тому, что вакцины не работают. Для исправления ситуации он предложил, чтобы районные ветстанции контролировали исполнение требований о разработке и выполнении планов вакцинации с учетом ситуации.

Руководитель НАН также предложил перейти на централизованную закупку вакцин для животных: "Предлагаю рассмотреть возможность проведения централизованной закупки вакцин на уровне района либо области. Чтобы мы понимали, что защиту поголовья обеспечиваем вне зависимости от финансового состояния хозяйства и от того, есть там ветеринар или нет". К слову, по его мнению, в пересчете на численность поголовья в Беларуси достаточно ветврачей - нужно только грамотно выстроить их работу. Например, централизовать систему, чтобы районная ветстанция обеспечивала ветеринарное сопровождение по всему району.

Президент скептично относится к строительству свинокомплекса на 100 тыс. голов

Обсуждали сегодня и будущие проекты. В некоторых областях страны хотят построить свинокомплексы. Один из - на сто тысяч голов - в Гомельской области. Президент от этой идеи изначально не в восторге. Александр Лукашенко не считает это взвешенным решением.

По итогам выездного семинара-совещания Александр Лукашенко отметил, что вопрос целесообразности строительства крупных свинокомплексов на 100 тыс. голов необходимо дополнительно обсудить и проработать со всеми заинтересованными.

Речь шла, в частности, о том, что для реализации подобных масштабных проектов требуется детально просчитать все существующие аспекты, и в особенности риски. Должна быть, например, гарантированная кормовая база, исполнительская дисциплина и строгое соблюдение технологий. Ведь при такой концентрации поголовья в одном месте увеличиваются риски значительных потерь в случае возникновения каких-либо проблем, заболеваний. Поэтому, возможно, имеет смысл распределять поголовье по 25 тыс. на четырех отдельных более мелких комплексах вместо одного крупного.

В то же время в пользу строительства крупных комплексов говорят экономические расчеты, показатели финансовой эффективности на таких объектах выше.

Среди участников мероприятия были сторонники обеих точек зрения. Например, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания, уполномоченный представитель главы государства в Минской области Александр Косинец считает, что предпочтительнее не концентрировать большое поголовье в одном месте. Лучше рассредоточить по территории страны комплексы на 25 тыс., тем более что площадей для этого хватает. В случае возникновения заболеваний это даст возможность провести комплекс мероприятий и спасти поголовье. Да и опыт организации работы таких свинокомплексов в стране имеется, схема налажена и может быть распространена в различных регионах. Организовать контроль за исполнительской дисциплиной на таких объектах проще.

В то же время приверженцы строительства стотысячников апеллируют к большей экономической отдаче от реализации крупных проектов. В их числе, например, заместитель премьер-министра, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Юрий Шулейко и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Одно из предложений, вынесенных на рассмотрение Президента, касалось возведения такого многочисленного комплекса в Гомельской области.

"У нас, Юрий Витольдович, особенно в системе, которую вы возглавляете, появилась какая-то легкость: ах, давайте это, давайте сто тысяч. Не спешите. Очень много проблем", - обратился к вице-премьеру Президент.

Глава государства подчеркнул, что решение должно быть взвешенным, обоснованным, а не поспешным. "Давайте подходить разумно. Я буду рад и счастлив, если в Гомельской области мы построим какие-то свинокомплексы и они там будут успешные, - сказал Александр Лукашенко. - Потому что нам Гомельскую область надо развивать. А это - развитие. Но если они не могут - нечего туда и ходить".

"Давайте с вами определимся: мы в Гомельской области будем строить четыре комплекса или один стотысячник", - поставил ключевой вопрос Президент.

Не увлекаться большими затратами, а исходить из реалий и главное - чтобы было рентабельно. Специалистов много, считает Президент, - хромает организация.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Технология и вторая дисциплина. Вот это самые главные выводы. Когда эти две составляющие будут, будет всегда результат. У нас разработана программа развития АПК Могилевской области. Мы в соответствии с этой программой и работаем. Все вопросы важны. Здесь нет такого более важно, менее важно. И вакцинация, и корма, и содержание скота, и люди. Все важно".

Руслан Пархамович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

"Благодаря Президенту, и благодаря специальной литературе приходится постигать уже глубину промышленных процессов в сельском хозяйстве. С достаточно серьезным багажом знаний уезжаем в свою область трудиться".

Президент поручил представить инициативы по АПК в виде нормативно-правовых актов