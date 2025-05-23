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Лукашенко сравнил строительство ГОК в Любанском районе со стройкой АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая строительство горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Любанском районе, сравнил его со стройкой атомной станции, пишет БЕЛТА.
Как доложили Президенту, на сегодняшний момент на ГОКе в Любанском районе уже ведутся работы на горизонте, начата добыча руды. Проектом предусмотрено строительство на фабрике двух линий мощностью 1 млн т каждая.
Здесь будут производиться высококачественные калийные удобрения. Это так называемый белый калий, который добывается из солей. Данный продукт пользуется высоким спросом на мировом рынке. В основном экспорт планируется в Китай.
"Если мы можем углубляться, надо продолжать строительство. Все, что нам нужно, нужно делать", - поручил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также вновь поднял тему отходов: "Надо думать, что делать с этими отходами. В Солигорске и здесь. Нам надо принять какое-то решение по этому вопросу. Надо думать, что мы будем делать с этими отходами. Обязательно".
Президент обратил внимание на социально-экономическое развитие Любанского района и непосредственно города Любань. Здесь надо будет строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена БелАЭС.
"Объект построен. Люди нужны. Под это мы строим социальную инфраструктуру. Для людей будем делать все. Именно под производство. Производство, жилье, вся социальная инфраструктура. Тогда будет толк в стране", - подчеркнул глава государства.