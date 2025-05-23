Лукашенко сравнил строительство ГОК в Любанском районе со стройкой АЭС

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая строительство горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Любанском районе, сравнил его со стройкой атомной станции, пишет БЕЛТА.

Как доложили Президенту, на сегодняшний момент на ГОКе в Любанском районе уже ведутся работы на горизонте, начата добыча руды. Проектом предусмотрено строительство на фабрике двух линий мощностью 1 млн т каждая.

Здесь будут производиться высококачественные калийные удобрения. Это так называемый белый калий, который добывается из солей. Данный продукт пользуется высоким спросом на мировом рынке. В основном экспорт планируется в Китай.

"Если мы можем углубляться, надо продолжать строительство. Все, что нам нужно, нужно делать", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также вновь поднял тему отходов: "Надо думать, что делать с этими отходами. В Солигорске и здесь. Нам надо принять какое-то решение по этому вопросу. Надо думать, что мы будем делать с этими отходами. Обязательно".

Президент обратил внимание на социально-экономическое развитие Любанского района и непосредственно города Любань. Здесь надо будет строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена БелАЭС.