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Лукашенко странам ЕАЭС: Нужно отбросить деструктивную повестку и идти вперед с опорой на интеграцию
Странам ЕАЭС нужно отбросить в сторону деструктивную повестку и создавать условия для мирной и спокойной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Открывая заседание, Александр Лукашенко отметил, что возможность открыто и, главное, в дружественной, спокойной обстановке обсуждать любые, даже самые сложные, проблемы является настоящей роскошью в современном мире. В Беларуси такая возможность бережно сохраняется.
"Растущая геополитическая напряженность и фрагментация мировой экономики диссонируют с запросом глобального большинства. Мы должны постараться отбросить в сторону деструктивную повестку, которую навязывает "золотой миллиард" (хотя он уже не золотой)", - подчеркнул Александр Лукашенко.