Лукашенко: Техника должна быть качественная

Тест-драйв самого мощного трактора прошел в Праздник труда. 1 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с перспективами отечественного тракторостроения.

В Минском районе главе государства продемонстрировали экспериментальную энергонасыщенную модель мощностью 542 лошадиные силы. Она проходит испытания и скоро будет запущена в серию. Речь шла и о требованиях к качеству машин, о культуре земледелия, которая пока не идеальна, и о сроках гарантийного обслуживания техники.

Не зря белорусский трактор называют надежным трудягой. Такую репутацию он не одно десятилетие зарабатывал во многих уголках мира.

Президенту доложили об экспериментальной новинке МТЗ

Хоть за городом еще толком весна не чувствуется, уже 2 мая, по прогнозам, начинается настоящее лето. Посевная кампания идет полным ходом и у аграриев, и у тех, кто сегодня работает на приусадебных участках. В Праздник труда Александр Лукашенко был в полях Минского района агрокомбината "Дзержинский", чтобы увидеть в деле новинку МТЗ.

"Ну что за чудо-трактор ты обещал?" - с такими словами по приезде на поле в Минском районе Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Александру Турчину.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Это у нас опытный образец, их всего 4 штуки по стране. В 2026-м мы полностью их испытываем в хозяйствах по всем направлениям, что-то дорабатываем. Со следующего года мы их ставим в серию. Они выполняют все виды работ в полной нагрузке, чтобы посмотреть недостатки и чтобы завод это все устранил".

"Такой трактор нам необходим. Он нужен для того, чтобы работала широкозахватная техника, чтобы мы могли в оптимальные сроки обрабатывать (поля. - Прим. ред.)", - сказал генеральный директор ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Владимир Лукьянов.

Еще один важный акцент от Президента - качество вспашки. Неважно, новая модель трактора или нет, качество в этом вопросе должно быть идеальным.

Лукашенко ориентирует производителей на качество

Почти год МТЗ тестирует самый мощный в СНГ трактор в классической компоновке. Под капотом больше 500 лошадиных сил. Эта машина - начало серии сверхмощных аграрных титанов. Но как бы эффектно производители не пытались презентовать силу и мощь, Президент быстро заземлил, напомнив о главном - о качестве.

Принципиальный вопрос от Александра Лукашенко: сколько надо таких BELARUS-5425 - самых мощных тракторов - для белорусских аграриев. Ведь не на каждом поле нужна подобная техника. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил, что будет достаточно 300 единиц.

Глава государства также жестко предупредил насчет качества: "Упаси Господь, у вас будет некачественная техника. Техника должна быть качественная. Уделите этому особое внимание".

Президент отметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за хорошего качества. "Опуститься мы не можем. Это наш бренд", - подчеркнул он.

Гарантийное обслуживание техники

В очередной раз звучали слова о серьезной ответственности производителей. Выпихнуть с конвейера и забыть - не вариант. Александр Лукашенко поручил подумать о продлении периода гарантийного обслуживания техники, это ведь всегда подспорье для своих аграриев и весомый аргумент для зарубежных покупателей.

"Гарантия - минимум 5 лет. А потом и 6, и 7. Будем потихоньку поднимать. Четко должно быть разграничение. Если фильтр вовремя не заменили (в эксплуатирующей организации. - Прим. ред.), еще что-то - будьте добры, платите. Но если они не виноваты, если двигатель заклинило или трансмиссия полетела - меняйте за счет завода. То есть справедливо должно быть", - добавил Президент.

Спрос на высокопроизводительные машины в мире только растет. АПК кормит, а значит, сюда стоит вкладывать силы и ресурсы. Главное - делать отрасль более технологичной. Именно эту политику Александр Лукашенко проводит не первый год. Своя техника, свои пресс-подборщики, роботы на ферме - все это залог производительности и повышения конкурентоспособности на рынках. Неслучайно Президент в этих вопросах так напрягает и аграриев, и ученых. В полях надо работать с умом.

"Вспашка - это основа. Это себестоимость продукции", - сказал Президент.

Опытный образец сверхмощного трактора еще обкатывают в полях. Угодья агрокомбината "Дзержинский" под Минском обширные, есть где разгуляться. Свое мнение у механизаторов по поводу этой новинки уже есть.

"На данный момент наработали 42 моточаса. Как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так трактор неплохой, мощный, хороший", - ответил водитель-испытатель МТЗ Дмитрий Василец.

Тест-драйв самого мощного трактора в Праздник труда

Белорусский трактор не зря называют трудягой - репутацию надежной машины он не одно десятилетие зарабатывал в разных уголках мира. Новую модель сделали на основе отечественных комплектующих. Вместе с Минским моторным заводом ведут работы по применению и отечественного двигателя.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ":

"Все четыре машины, которые собраны, будут испытываться на весенних, летних и осенних полевых работах. За это время будут устранены все мелкие шероховатости, которые могут быть выявлены при работе с самыми сложными орудиями (это новые агрегаты, сделанные специально под эту технику). С 2027 года планируем выпускать машину уже серийно. Естественно, хотим выходить с этой техникой на экспорт".

Президент посмотрел, какие агрегаты идут вдовесок к мощным машинам. Свои образцы здесь представили сразу несколько производителей сельхозоборудования. Современная техника многофункциональная: она вспашет, посеет и внесет удобрения.

Результат в АПК

Такой пресс за работу на земле, за дисциплину и результаты в АПК не случаен. Спрос на продовольствие в мире только растет. В 2025 году продовольственный экспорт принес белорусам рекордные 10 млрд долларов. Работа на селе - тяжкий труд, и Президент считает справедливым и своевременным, если нужно, подставить аграрным труженикам плечо.

"С промышленностью, еще раз говорю, мы справимся. Конкуренция, понятно, большая. Если упустим сельское хозяйство, потом не догоним. Мы знаем пути, методы нам известны. Только не надо отступать, надо делать, делать, делать. В общем, делайте хорошую технику и качественную", - сказал Президент.