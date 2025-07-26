Лукашенко: Торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное - ориентированность на человека

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что сегодня торговая отрасль Беларуси - это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом. Тем не менее она сберегла самое важное - ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

"Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы, - призвал глава государства. - В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей".

Поздравление Лукашенко работникам и ветеранам торговой отрасли с профессиональным праздником

Работникам и ветеранам торговой отрасли Республики Беларусь

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.

Сегодня торговая отрасль Беларуси - это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное - ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей.

Александр Лукашенко,