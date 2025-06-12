Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принципиально и жестко подходить к отбору кадров. Такую задачу глава государства поставил 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента, пишет БЕЛТА.

"Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства", - заметил Александр Лукашенко.