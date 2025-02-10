Лукашенко: Ценности белорусского общества закреплены в Конституции, они глубинные и важные для всех

Основные ценности белорусского общества закреплены в Конституции, они глубинные и важные для всех. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 февраля на встрече с представителями религиозных конфессий страны, пишет БЕЛТА.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси на встрече подчеркнул необходимость сохранять традиционные христианские ценности, поскольку их разрушение, уверен он, приведет к утрате духовного стрежня, уникальных основ белорусской государственности.

"Защита общественной жизни от несвойственных нашим традициям норм поведения и морали являются одной из важнейших задач православной церкви", - сказал он. В связи с этим предстоятель БПЦ отметил как весьма значимый фактор участие традиционных конфессий в закреплении положений о духовных основах белорусского общества при подготовке новой редакции основного закона, в Концепции национальной безопасности, в законодательных актах о культуре, здравоохранении и других. Он поблагодарил главу государства за предоставленную возможность принимать участие в таком обсуждении.

"Эта практика показала свою эффективность, и, полагаю, хорошо было бы ее развивать, тем более что совместная работа помогает укрепить межконфессиональное взаимодействие, лучше понимать друг друга", - сказал Митрополит Вениамин, добавив, что нынешняя встреча также является ярким тому подтверждением.

На встрече предстоятель БПЦ обозначил два наиболее актуальных сейчас вопроса. Это патриотическое воспитание и сохранение традиционных семейных ценностей.

По его словам, в основе патриотического воспитания должно лежать духовное начало, "чтобы в душе молодого человека главное место было отведено высшим качествам: любви к ближнему, верности долгу, преданности Отечеству, жертвенности". В связи с этим БПЦ активизировала взаимодействие с Министерством образования, Вооруженными Силами. Проводится много совместных мероприятий в память о Великой Отечественной войне, которая также объединяет все конфессии. Большое внимание уделяется формированию чувства сопричастности через активизацию в молодежной среде поисковых движений, православного краеведения, православных братств.

"Как известно, множество людей становится народом благодаря общей памяти. А память крепче всего сохраняется и передается в семье. Поэтому роль семьи важна не только в решении демографических проблем, но и в патриотическом воспитании", - подчеркнул Митрополит Вениамин.

"Именно поэтому расчеловечивание семьи, представление о ней, как об обузе, лежит в основе либеральной идеологии", - добавил он. По его словам, либеральная идеология предлагает видеть в семье фактор, ограничивающий свободу, хотя в реальности это то, что дарит человеку радость обретения смысла жизни, возможность духовного возрождения.

"К сожалению, семейные традиции и преемственность поколений отчасти утеряны в том числе потому, что молодые родители в 1990-е годы и позже стремились воспитывать детей по модным западным книжкам. Поэтому так важно сегодня предложить молодежи образ крепкой дружной семьи, конечно, не бросаясь в архаику, а с учетом современных условий, нацеленности на будущее, - обратил внимание предстоятель БПЦ. - Христианские ценности любви, взаимопомощи, радости совместного труда и общения позволяют показать образ такой семьи - поистине счастливой семьи. Полагаю, что если в этом объединить усилия государства, общественных и религиозных организаций, то в семейном воспитании у нас все получится".

Глава государства, выслушав Митрополита Вениамина, подчеркнул, что все основные ценности белорусского общества закреплены в Конституции страны, а многие из них - с одобрения и с подачи тех конфессий, которые представлены в Беларуси.

"Поэтому тут пенять не на что. Правила нашей жизни, закрепленные в Конституции, - они для всех, они глубинные, они исходят из понимания нашим обществом, народом того, где мы находимся, и чертят те ориентиры, на которые мы должны смотреть при нашем движении вперед", - обратил внимание Александр Лукашенко.