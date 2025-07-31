Лукашенко: Участие Беларуси в ШОС и БРИКС - мощные инструменты для работы на дальней дуге news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ce99d-27e4-4c33-9a62-c6a2d9687a94/conversions/3abb8e41-6669-4358-91af-ca758ffbe7da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ce99d-27e4-4c33-9a62-c6a2d9687a94/conversions/3abb8e41-6669-4358-91af-ca758ffbe7da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ce99d-27e4-4c33-9a62-c6a2d9687a94/conversions/3abb8e41-6669-4358-91af-ca758ffbe7da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/305ce99d-27e4-4c33-9a62-c6a2d9687a94/conversions/3abb8e41-6669-4358-91af-ca758ffbe7da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал участие Беларуси в ШОС и БРИКС мощными инструментами для работы на дальней дуге. Об этом он заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

"В прошлом году мы дали вам дополнительные мощные инструменты для работы на дальней дуге: членство в Шанхайской организации сотрудничества и партнерство с БРИКС. Это серьезнейшие результаты системных внешнеполитических усилий последних лет. По самим этим структурам стратегии утверждены. Исхожу из того, что они будут безусловно реализованы и МИД, и другими госорганами под контролем правительства", - сказал глава государства.

Он отметил, что с точки зрения экономики ШОС и БРИКС предоставляют уникальный формат отношений с государствами, которые определяют и будут определять будущий миропорядок: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Эмираты, Эфиопия, Египет.