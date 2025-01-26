Лукашенко: Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что для восстановления Украины нужен будет Президент, который по своим морально-деловым качествам будет похож на Иосифа Сталина. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.

Президент уверен, что Запад точно не заинтересован в восстановлении и развитии Украины для народа этой страны. "И так уже разорили, на колени поставили. Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться из этого. О них скоро все забудут. Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики транснациональные компании подберут. Естественно, американцы их там или европейцы будут поддерживать. А чтобы страну отстроить - только Россия сможет помочь", - сказал он.

Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, основную часть - процентов 75 % - должен будет сделать сам украинский народ. "И этот народ надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны - воровать и вывозить за пределы или покупать на Лазурном берегу какую-то собственность. А надо как Сталин: сапоги надел, одна рубашка, одна шинель - и пошел. Поэтому надо будет мобилизовываться. Вот от этого будет зависеть дальнейшее (будущее. - Прим. БЕЛТА) Украины, - уверен Президент. - Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего Президента. Который в одних сапогах… Ну не надо в одних, пусть будет две пары сапог, две шинели, - и начать восстанавливать страну. И договариваться прежде всего с соседями".