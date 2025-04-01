Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара в Витебске"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о проведении XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В 2025 году он пройдет в период с 10 по 13 июля. Об этом сообщает БЕЛТА.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки мероприятия для его организаторов и участников предусмотрены отдельные льготы и преференции.

В частности, для гостей фестиваля из 71 государства в период с 4 по 20 июля 2025 года установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь, временного пребывания и выезда из страны.

Пропуском для безвизового пересечения государственной границы для зарубежных граждан будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск". По одному оригинальному или электронному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.