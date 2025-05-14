Лукашенко: Уверен, что соглашения о создании в Зимбабве производства автобусов будут реализованы

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в успешной реализации в Зимбабве проекта по сборке автобусов. Об этом он заявил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.

"Активизирована промышленная кооперация. Уверен, подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов будут воплощены в жизнь", - сказал глава государства.