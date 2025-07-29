Лукашенко уверен, что у Беларуси и Эфиопии есть потенциал для развития сотрудничества

Беларусь готова усиливать взаимодействие с Эфиопией по многим направлениям. Рассчитываем мы и на дальнейшую ее поддержку в БРИКС. Это заявил Президент на переговорах с главой МИД Эфиопии.

Минск и Аддис-Абебу связывают традиционно дружественные отношения. Причем их история более продолжительная, чем 30 лет дипотношений.

Беларусь рассматривает Эфиопию как ворота в Африку, откуда открывается доступ на огромный рынок. В свою очередь Эфиопия также намерена усилить торгово-экономическое взаимодействие с нашей страной.

Мы заинтересованы в совместной работе в области сельского хозяйства (модернизация в приоритете), текстильной отрасли и горнодобывающей промышленности.

"Эфиопия для нас является одним из важнейших государств в Восточной Африке. Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, - обратился Александр Лукашенко к главе МИД Эфиопии. - Огромная страна, 130 млн с лишним человек населения. Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас".

Александр Лукашенко поблагодарил Эфиопию, которая немало сделала для признания Беларуси партнером БРИКС. "Надеемся, вы нас будете поддерживать и в будущем в этой организации", - добавил Президент.

Глава Беларуси убежден, что с учетом взаимного интереса к сотрудничеству Беларуси и Эфиопии, а также традиционных связей у стран есть потенциал для дальнейшего развития этого сотрудничества. "Мы встречались в Казани (на саммите БРИКС. - Прим. ред.) с вашим премьер-министром и договорились, что министерства иностранных дел Эфиопии и Беларуси выработают определенный план, дорожную карту нашего сотрудничества, что мы сегодня и делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил главу МИД Эфиопии в том, что Беларусь при достижении тех или иных договоренностей исполнит все обязательства со своей стороны. "Мы готовы поставлять вам весь комплекс необходимой машиностроительной продукции для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям", - назвал некоторые направления сотрудничества с Эфиопией Александр Лукашенко.

"Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь быть сегодня на встрече вместе с вами и присутствовать на вашей аудиенции. Позвольте передать самые теплые поздравления и пожелания от президента и премьер-министра моей страны лично вам и народу Беларуси. Между нашими странами существуют сильные культурные и исторические связи. У нас также есть общность подходов к ценностям истории, религии. До сих пор в нашей стране многие люди тепло вспоминают свою учебу здесь во времена Советского Союза. В том числе они сегодня формируют и поддерживают сильные связи между нашими странами", - отметил министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос.

Как рассказал глава МИД, у белорусской техники в Эфиопии очень хорошая репутация. Только позитивные отзывы от местных фермеров. Сейчас страны прорабатывают создание совместных предприятий по сборке сельхозтехники.

Эфиопия - член Африканского союза, штаб-квартира которого находится в столице Аддис-Абебе. Между странами Африканского союза существуют соглашения о свободной торговле. И это открывает большие возможности для продаж.

"В настоящий момент между нашими странами идет конкретная проработка вопроса создания на территории Эфиопии совместных предприятий по сборке белорусской сельскохозяйственной техники с использованием белорусских оборудования и технологий. Впоследствии мы надеемся, что собранная на территории нашей страны техника сможет продаваться в другие страны африканского континента. Надеюсь, что переговоры в этой области будут завершены в самом ближайшем будущем", - подчеркнул министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос.