3.78 BYN
3.00 BYN
3.38 BYN
Лукашенко узнал у Иванца о проведении вступительной кампании в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вступительной кампании, подробно расспросил ответственных должностных лиц о правилах ее проведения, реализации на практике, а также об организации ЦТ и ЦЭ, сообщает БЕЛТА.
Глава государства уточнил у министра образования Андрея Иванца, как проходит в этом году вступительная кампания, как организована сдача централизованных экзаменов и тестирования, кто и когда проходит эти испытания.
"Вступительная выпускная кампания проходит строго на принципах равенства, справедливости и прозрачности, - подчеркнул министр. - В третий раз выпускники 11-х классов сдают два централизованных экзамена - один предмет по выбору и второй - государственный язык. Вместо четырех экзаменов, которые ранее проходили в школе".
На уточняющий вопрос Президента, как именно проходят централизованные экзамены, Андрей Иванец пояснил, что ЦЭ - это фактически контрольная работа, которая выполняется в тестовой форме. В последующем работы проверяет компьютер, и после машины - два независимых человека перепроверяют. "Здесь полностью исключено право на ошибку", - заверил министр.
Выпускники школ в этом году сдавали ЦЭ в единые даты - 26 и 29 мая по предмету на выбор и по одному из государственных языков соответственно. Было задействовано 144 пункта проведения ЦЭ.
"Сдают выпускники средней школы. То есть 11 классов закончил - и ты не в школе, как раньше… Ты не четыре (экзамена. - Прим. БЕЛТА) сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык", - уточнил Александр Лукашенко, и министр подтвердил, что это так и есть. Выпускники школ сдают два ЦЭ и получают по итогам аттестат за 11 классов образования. Этот аттестат в последующем можно использовать для поступления в учреждения высшего образования, и для этого необходимо сдать ЦТ.