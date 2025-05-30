Лукашенко узнал у Иванца о проведении вступительной кампании в 2025 году

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вступительной кампании, подробно расспросил ответственных должностных лиц о правилах ее проведения, реализации на практике, а также об организации ЦТ и ЦЭ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства уточнил у министра образования Андрея Иванца, как проходит в этом году вступительная кампания, как организована сдача централизованных экзаменов и тестирования, кто и когда проходит эти испытания.

"Вступительная выпускная кампания проходит строго на принципах равенства, справедливости и прозрачности, - подчеркнул министр. - В третий раз выпускники 11-х классов сдают два централизованных экзамена - один предмет по выбору и второй - государственный язык. Вместо четырех экзаменов, которые ранее проходили в школе".

На уточняющий вопрос Президента, как именно проходят централизованные экзамены, Андрей Иванец пояснил, что ЦЭ - это фактически контрольная работа, которая выполняется в тестовой форме. В последующем работы проверяет компьютер, и после машины - два независимых человека перепроверяют. "Здесь полностью исключено право на ошибку", - заверил министр.

Выпускники школ в этом году сдавали ЦЭ в единые даты - 26 и 29 мая по предмету на выбор и по одному из государственных языков соответственно. Было задействовано 144 пункта проведения ЦЭ.